公費流感疫苗即將開打 自費疫苗若無預約恐打不到

今年公費流感疫苗將於十月五日開打，不少診所自費疫苗早在九月中旬就被預約一空，甚至有一人一次預約十支自費疫苗。臨床醫師認為，受新冠肺炎疫情影響，今年疫情接種人數恐創新高，加上新型四價流感疫苗首次在台，臨床施打狀況值得觀察。

大台中診所協會理事長林釗尚指出，今年自費流感疫苗預約狀況非常搶手，目前預約量已比往年多一倍以上；開業診所醫師林應然指出，往年十月開打時，通常還有半數自費疫苗可供臨時到診所的民眾接種，今年九月中旬之後，自費疫苗全被訂光，預約電話還是一通通打來。

今年公費流感疫苗共有605萬劑，其中有55萬劑是透過細胞培養的新型四價流感疫苗，台灣是亞太第一個接種該新型流感疫苗的國家，不同於一般雞蛋培養疫苗，細胞培養疫苗的病毒株更接近人體病毒，降低疫苗無效率，提升三成保護力，自費市場也有十萬劑。

細胞培養四價流感疫苗首度在台開打，部分醫師認為，細胞培養疫苗是否優於雞蛋培養疫苗，仍須更多大型研究才能證實。林應然指出，細胞培養流感疫苗價位較高，除非保護效果相當卓越，目前大環境因疫情不景氣，短期內願意多花錢接種的民眾有限。

林釗尚認為，民眾對於細胞培養流感疫苗還不認識，但過去公費疫苗為三價疫苗時，不少民眾願意自費接種四價疫苗，不排除民眾還是會自掏腰包取得更好的保護力。

今年兩種製程疫苗，有一支的A型病毒株不同，台灣東洋藥品重症醫療事業群資深經理林盈秀指出，細胞培養病毒株是選擇效果最好的病毒株。但防治諮詢會預防接種組委員、長庚醫院兒童感染科主治醫師黃玉成強調，流感疫苗病毒株皆依世界衛生組織建議，保護效果一樣好。