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2050年淨零碳排？林飛帆：民進黨願參考歐盟綠色政綱

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
台灣青年氣候聯盟今天舉辦記者會，邀請各政黨青年政治人物回應氣候治理改革訴求。圖／台灣青年氣候聯盟提供
台灣青年氣候聯盟今天舉辦記者會，邀請各政黨青年政治人物回應氣候治理改革訴求。圖／台灣青年氣候聯盟提供

台灣青年氣候聯盟9月27日將舉辦青年抗暖大遊行，提出國內氣候治理改革的六大訴求、15項行動，邀請35歲以下的青年政治人物，為氣候變遷下的世代正義發聲。民進黨副秘書長林飛帆表示，願意參考歐盟綠色政綱精神，邁向2050淨零碳排。

相較德國、法國、英國、韓國承諾2050年淨零碳排目標，中國也已考慮淨零碳排的可能性，台灣目前僅在「溫室氣體減量及管理法」訂定2050年減碳50%的目標。

台灣青年氣候聯盟今天舉辦記者會，邀請各政黨青年政治人物回應氣候治理改革訴求，包括2050年前淨零碳排、府院層級統籌氣候變遷議題、提出台灣版綠色政網、提升全民對氣候變遷的認識、納入多元族群商議國家氣候政策、增加氣候科學研究資源。

林飛帆回應，去年民進黨全代會通過全新黨綱「社會同行、世代共贏決議文」，其中提到氣候變遷的重要性，顯示民進黨對永續發展、產業轉型的決心。2016年以來能源轉型逐步看到成果，用綠能替代燃煤是減碳第一步。

林飛帆說，下一步更積極的減碳在產業面，許多國際產業鏈開始使用綠電，工業發展也進一步節能。民進黨將延續非核、綠能、減煤政策，願意參考歐盟綠色政綱精神，邁向2050淨零碳排。

時代力量新竹市議員廖子齊表示，台灣目前回應氣候變遷的目標太保守，且缺乏有效政策工具，應設定2050年淨零碳排為長期目標，並且提出台灣「綠色政綱」，針對能源、產業、建築、運輸、廢棄物及農林土地利用等面向，規畫行動方案及投入預算資源，擬定碳稅、碳費、能源稅、碳交易等更具誘因性的政策工具。

社民黨台北市議員苗博雅表示，青年是氣候變遷議題的最大利害關係人，而氣候變遷治理需要由下而上的力量，地方政府角色相當重要。今年夏天台北市突破百年高溫紀錄39.7℃，對很多坐辦公室的人而言，只需要將空調調低一、兩度，但這樣的轉變卻不是所有人都能簡單適應。中央氣候政策有賴地方政府合作，中央也要提供必要的支持與資源。

氣候變遷 民進黨

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