杏輝又出包！暈船藥、皮膚炎、結膜炎等14款藥品下架
知名藥廠「杏輝」繼上次6款藥品下架回收後，又有14款藥品遭衛福部食藥署下架，包括暈船藥、皮膚炎、結膜炎及感冒等用藥。
衛福部食藥署品質監督管理組簡任技正陳映樺表示，前次查廠時，發現杏輝部分藥品的持續安定性試驗不合格，因此要求廠商檢驗其他產品狀況，於是又發現問題。目前已要求杏輝於10月6日前改善，並請地方衛生局開罰新台幣3萬至200萬元罰鍰。
根據GMP（藥品優良製造作業規範）規定，已生產藥品在效期內都必須進行安定性試驗，每三個月測試其主成分是否下降，最低不可低於原成分含量九成以下。
陳映樺表示，七月針對GMP藥廠例行查廠發現，杏輝有6款藥品效期不到一年，當時便要求廠商針對其他產品進行檢驗，進而發現另有14款藥品不合格，有些是主成分含量未到效期變降低，有些則是外觀顏色改變。
根據食藥署公告，下架品項包括「杏輝美白軟膏40毫克」（500g塑膠罐裝）、「杏輝悠力素乳膏」、「杏輝暈克錠」、「保利肝膠囊」 、「杏輝安咳糖漿」、「杏輝親擦樂夢軟膏」、「杏輝來縮酵素錠90毫克」、「杏輝皮爽頭皮用液1毫克/毫升」、「杏輝可立舒乳膏 0.5 毫克/公克」（1000g塑膠罐裝）、「杏輝貝他每麗軟膏」、「杏輝咳定康優膠囊」、「杏輝健聯乳膏」（1000g塑膠罐裝）、「杏輝舒明麗眼藥水」、「敏可停液0.4毫克/毫升」。
其中，包括10款為處方用藥，4款為指示用藥。陳映樺說，廠商針對不合格產品必須逐一了解發生原因，有些產品是保存出問題、有些是處方出問題，也有產品因包裝材質，因此僅回收塑膠罐裝產品，而不回收軟管裝產品。
針對杏輝藥廠的藥品連續出包，是否未依照GMP做好品質管理？陳映樺表示，現場確實發現藥廠有些產品有實驗延宕的情形，另有些產品雖固定檢查，但發現狀況或外觀變色卻沒有立即處理，因此已違反GMP規定，除下架回收出包產品外，也要求衛生局進行開罰。
另要求廠商於10月6日前改善，若未改善，將根據複查結果進一步要求全面停產或取消許可證。
【回收產品批號】
敏可停液0.4毫克/毫升：S00312、T00104、T00207
"杏輝"舒明麗眼藥水：S00909、S01010、S01111、S01212、T00101、T00202、T00303、T00403、T00504、T00604、T00705、T00805、T00907、T01008、T01109、T01210、T01312、T01412
"杏輝"健聯乳膏1000g塑膠罐裝：S01910、S02010、S02112、S02212、T00803、T00905、T01005
"杏輝" 咳定康優膠囊：S01309、S01409、S01509、S01609、S01711、S01811、S01912、S02012、S02112、S02212
"杏輝"貝他每麗軟膏：S01012、S01112、T00101、T00201、T00302、T00403、T00503、T00605、T00707、T00807、T00908、T01008、T01108
"杏輝"可立舒乳膏 0.5 毫克/公克1000g塑膠罐裝：R01910、R02210、R02612、S00202、S00303、S00604、S01206、S01307、S01608、S01808
"杏輝"皮爽頭皮用液１毫克/毫升：P01409、P01509、P01610、P01710、P01811、P01911、P02012、P02112、Q00101、Q00201、Q00302、Q00402、Q00503、Q00603、Q00704、Q00804、Q00905、Q01005、Q01106、Q01206、Q01307、Q01407
"杏輝"來縮酵素錠90毫克：R02311、R02411、R02511、R02611、R02712、R02812、R02912、S00102、S00202、S00302、S00402、S00504、S00604、S00705、S00805、S00905、S01006、S01106、S01207、S01308、S01409、S01509、S01609、S01709、S01810、S01910、S02010、S02110、S02212、S02312、T00101、T00201
"杏輝"親擦樂夢軟膏：效期內全批號
"杏輝"安咳糖漿：R00712、R00812、R00912、S00411、S00511、T00102、T00204、T00305、T00407、T00509、T00610、T00712、U00102
保利肝膠囊：R00510、R00610、S00101、S00203、S00306、S00408、S00510、S00612、T00102
"杏輝"悠力素乳膏：Q03410、Q03510、Q03610、Q03811、Q04012、Q04112、R00102、R00202、R00403、R00503、R00704、R00804、R00904、R01005、R01105、R01205、R01407、R01507、R01607、R01707、R01808、R01908、R02008、R02209、R02309、R02410、R02510、R02610、R02710、R02811、R03011、R03111、R03211、R03311、R03411、R03511、R03612、R03712、R03812、R03912、S00101、S00201、S00401、S00503、S00603、S00804、S00904、S01005、S01105、S01205、S01305、S01405、S01505、S01605、S01806、S01906、S02006、S02107、S02208、S02308、S02408、S02508
杏輝"暈克錠
4’S紙盒包裝：Q01011、R00203、R00506、R00911，
300’S盒裝：Q01111、R00101、R00303、R00606、R00708、R00809、R00911
"杏輝"美白軟膏40毫克：500g塑膠罐裝效期內全批號
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