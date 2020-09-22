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金山水尾泡湯 別忘走訪神秘海岸、鷺鷥飛舞2處私房景點
入秋後又是泡湯好時機，金山、萬里是國內熱門泡湯地點。很多人到金萬只泡湯或走訪知名景點，錯過較不為人知美景。像金山水尾就有兩條私房旅遊路線，一是騎自行車跨橋越金包里溪，沿員潭溪畔騎到核二廠，現在有候鳥過境，幸運的話還能看到鷺鷥之舞。天候好時可到神秘海岸，見證大自然鬼斧神工。
新北市金山區水尾漁港原本有座景觀橋跨越員潭溪，不少人會從水尾過橋到沙灘遊玩。金包里溪從水尾匯入員潭溪入海，市府在水尾停車場興建跨橋跨越金包里溪，新橋與景觀橋相距約300公尺，過橋後可在橋面眺望溪、海、山景，下橋後有一大片草地。
北海岸自行車道核二廠到金山水尾間，過去要騎部分柏油路面，現在沿員潭溪畔有專用自行車道，加上金包里溪匯流處的跨橋，騎起來更加愜意。
員潭溪右岸與大海間的高灘地有一大片防風林，因為人跡罕至，每到秋冬候鳥過境時節，成為候鳥首選棲息地。去年此時有人在員潭溪拍到一大群鷺鷥在空中飛舞，有如空中分列式，也像空中芭蕾，讓人讚嘆。
舊金山總督溫泉經理鄭惠啟說，走訪金山水尾泡湯，有做「功課」的人才知道可再走一趟神秘海岸。神祕海岸位在獅頭山下水尾和燭台沙灘之間，早年屬軍事管制地區，遊客不得其門而入，經過遊客口耳相傳，成為私房景點。
鄭惠啟說，從水尾漁港進入神秘海岸，要先通過一處海蝕岩洞，因為通道狹窄，被稱為「一線洞」。神秘海岸是片海蝕岩棚，一邊是險峻山崖，另一邊是壯闊大海，如遺世獨立，讓人心曠神怡，但要注意的是好天氣才能造訪這處海角樂園，千萬不要置身險境。
到金山泡湯是熱門出遊路線，舊金山總督溫泉是水尾知名溫泉店，除了天然溫泉，還有冷泉SPA。有適合小家庭、情侶泡湯的湯屋，樓頂還有觀海大眾池，樓下也有庭園式大眾池，適合老少同行。
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