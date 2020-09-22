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公總：北花線來回400元加碼到10月底 還請你喝咖啡
今年端午連假遇上國旅爆發，國5連塞32小時破紀錄，嚇壞不少用路人。眼看中秋、國慶連假將至，交通部公路總局日前已祭出八大優惠，其中北花線來回僅400元，若搭配租車還可再折200元，堪稱史上最划算。交通部公路總局今天宣布，將延長優惠到10月底，還會請搭乘旅客喝咖啡。
為鼓勵民眾於連假期間多使用公共運輸，公路總局於中秋及國慶連假期間自109年9月30日0時起至10月4日24時止、10月8日0時起至10月11日24時止提供公共運輸優惠。
除了優惠時間搭乘北花線來回只要400元，乘客持北宜線或北花線之同一客運公司購票證明及租車憑證，回程客運可再退200元（租汽車）或100元（租機車）。
公總稍早宣布，客運業者呼應公路總局各項優惠措施，再加碼搭乘北花線送咖啡並延長北花線來回票價400元優惠至10月底。
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