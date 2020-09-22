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巴金森患者現蟲爬幻覺 醫：可寫日記調整用藥

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
巴金森氏症患者可能因用藥而出現幻覺，可藉由填寫病患日記，幫助醫師調整用藥。左起為葉篤學、陸清松與巫錫霖。記者楊雅棠／攝影
巴金森氏症患者可能因用藥而出現幻覺，可藉由填寫病患日記，幫助醫師調整用藥。左起為葉篤學、陸清松與巫錫霖。記者楊雅棠／攝影

巴金森氏症是慢性神經退化疾病，最常見的症狀是手抖個不停，雖然可用藥物控制，但隨著病程增加，藥物使用頻率和劑量增加，反造成思覺失調的症狀。醫師表示，臨床上常見到巴金森患者出現幻覺，常看到小蟲子滿天飛或地上爬而不敢睡覺，可藉由填寫病患日記，記錄用藥和相關症狀，幫助醫師調整用藥。

巴金森氏症主要是因大腦「黑質」部位退化，神經傳導的多巴胺細胞死亡，而導致運動變得混亂和無法控制。台北醫學大學附設醫院神經內科主任葉篤學表示，巴金森氏症患者除了最常見的手抖症狀，也可能出現走路時手不會擺動、拖著腳走路、撲克臉等症狀。

治療巴金森的權威醫師陸清松表示，巴金森氏症患者雖無法根治，但依照醫師指示用藥可以治療、延緩病程。他說，巴金森氏症可分為「三個幸運七（lucky 7）」，也就是如果好好治療可分為三個七年。第一個七年為密月期，若按照醫師指示使用多巴胺藥物生活可一如往常；第二個七年為工作期，若定時用藥，可以繼續勝任工作；第三個七年，則是退休期，除了多巴胺藥物，搭配生長激素等藥物，可延緩病程，維持生活品質。

但是治療巴金森氏症最大的困擾是異動症與斷電現象，也就是不該動時動不停、想動卻動不了。

台灣動作障礙學會理事長、彰化基督教醫院神經醫學部協同主任巫錫霖表示，治療早期，因為患者多巴胺細胞數量堪稱足夠，所以藥效區間較大，但隨著病程進展，細胞逐漸凋亡，這時候藥物濃度若太高，患者就會出現異動症，無法控制自己的身體顫動；藥物濃度若太低，則會出現斷電現象，想動卻動不了，患者意識清醒卻無法控制動作。

甚至有些病患因為因為擔心藥效很快沒效，會出現「沒電」的情形，因而縮短用藥時間、加重藥量，反而使多巴胺過度活化，造成類似思覺失調的症狀，出現幻覺。

巫錫霖表示，幻覺通常與個人經驗有關，以中南部患者來說，可能多數有下田的經驗，因此常自述看到很多蟲或蛇在爬，或是蟲子漫天飛舞，而不敢睡覺。

陸清松說，目前也有將速效和緩釋結合的藥物劑型，可讓藥效維持穩定，減少「斷電」現象。患者可以藉由填寫病患日記，紀錄用藥和相關症狀，幫助醫師了解患者對藥物的反應，若是一天之內斷電時間超過兩小時，就可以調整用藥。

患者 巴金森氏症 醫師

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