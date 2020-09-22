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買酒網慈善認助月 目標捐助200萬為清寒學生圓夢

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
買酒網將以2020年10月份公司營業收入的8%，捐助財團法人台北市政府教育局認助清寒學生基金會。圖／買酒網提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
買酒網將以2020年10月份公司營業收入的8%，捐助財團法人台北市政府教育局認助清寒學生基金會。圖／買酒網提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

為了使居住在台北市生活陷入困境的學生，能順利完成學業並達成夢想，買酒網總公司盛豐行多年來持續捐助財團法人台北市政府教育局認助清寒學生基金會。今年，盛豐行擴大實際行動，藉由「慈善認助月」捐款方式，協助清貧學童，提供教育資源。

本次活動買酒網將以2020年10月份公司營業收入的8%，捐助財團法人台北市政府教育局認助清寒學生基金會，並預訂捐款目標達200萬新台幣。買酒網希望幫助財團法人台北市政府教育局認助清寒學生基金會，提供予清寒學生作為就學需用或生活費使用，支持每一位學童透過知識與愛的扶持蛻變成長，使其能安心求學，挑戰自我及圓滿夢想，並在未來成為點亮自己與回饋社會的明亮之星。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

買酒網希望藉此慈善活動能讓更多企業了解，活動的本質是為社會開啟美好的未來，進而邀請更多善心人士共同參與，買酒網未來將會持續關注弱勢青少年及學童教育等相關議題，讓他們能真正地擁抱關懷展翅飛翔。爾後每年10月，會定為買酒網的「慈善認助月」。讓「慈善」成為買酒網永續經營不可或缺的社會責任。

10月起每週三（10/7、10/14、10/21、10/28、11/4）將於買酒網官方網站和社群網站上，公佈累積的捐款金額，並於11月初公佈捐款總金額。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

認助學童的手繪圖畫，洋溢著溫暖而可愛的氛圍。圖／買酒網提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
認助學童的手繪圖畫，洋溢著溫暖而可愛的氛圍。圖／買酒網提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
認助學童以繪畫方式，表達對認助人的感謝。圖／買酒網提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
認助學童以繪畫方式，表達對認助人的感謝。圖／買酒網提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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