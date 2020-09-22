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中秋連假首日恐連塞12小時 省道易塞路段時段懶人包！

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
端午連假塞車夢魘仍歷歷在目。聯合報系資料照
端午連假塞車夢魘仍歷歷在目。聯合報系資料照

中秋節國慶日連續假期即將到來，為避免端午連假連塞32小時噩夢重演，交通部祭出史上最殺大眾運輸優惠。公路總局說，中秋連假首日國五接台九線蘇澳端，恐從上午6時塞到傍晚6時，呼籲民眾多搭國道客運。

公總今天說，中秋及國慶連假首日預計從上午6時開始塞，上午最塞，其中又以中秋更塞，可能塞到傍晚6時，許多人趁著假期出去旅遊和返鄉。相較起來，國慶人潮較為分散。

公總說，考量近年前往東部地區旅遊的車輛增加，並且在連續假期產生壅塞現象，其中又以進入蘇花路廊前後路段之壅塞情形最為嚴重，為鼓勵民眾搭乘大眾運輸減少壅塞之苦，已在南下蘇澳地區及北上崇德地區規畫大客車優先道措施，搭乘公共運輸的民眾，於南下壅塞時將較自行開車的民眾約可節省35分鐘，北上壅塞時則可較自行開車的民眾約可節省15到20分鐘。

另為鼓勵民眾於連假期間多使用公共運輸，公總說中秋及國慶連假期間自9月30日0時起至10月4日24時止、10月8日0時起至10月11日24時止提供公共運輸優惠包括國道客運價格比照平日、台灣好行半價、北花線來回400元、租車再折200元等優惠。

另外公總說，隨著民眾溝通習慣與溝通管道的改變，透過AI人工智慧的協作推出「智能小鹿」，提供文字即問即答的功能，透過Line、幸福公路App、監理服務App及總局官網介面來服務；此外在官網介面提供快速推薦選單，讓民眾在最短時間得到解答；另外也將冗長的規章辦法，繪製成貼心圖卡，讓民眾能一目了然。

除了路況，公總說智能小鹿也提供火車時刻、氣象預報等服務，歡迎民眾自公路總局官方網站、加入Line官方帳號好友、下載幸福公路APP或下載監理服務APP，即可隨時與智能小鹿問答。

公路總局推出AI文字客服智能小鹿。圖／公路總局提供
公路總局推出AI文字客服智能小鹿。圖／公路總局提供
中秋連假省道易塞路段及時間。圖／公路總局提供
中秋連假省道易塞路段及時間。圖／公路總局提供
國慶連假省道易塞路段及時間。圖／公路總局提供
國慶連假省道易塞路段及時間。圖／公路總局提供

中秋節 連假 國慶

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