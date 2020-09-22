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影／龜山島龜首落石崩塌遊客驚呼 風管處：自然風化

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭外海龜山島今天下午2點25分左右，位於龜首突然發生落石崩塌，滾起揚塵，當時在附近賞鯨的遊客見狀，驚呼連連。圖／賞鯨業者提供
宜蘭外海龜山島今天下午2點25分左右，位於龜首突然發生落石崩塌，滾起揚塵，當時在附近賞鯨的遊客見狀，驚呼連連。圖／賞鯨業者提供

宜蘭外海龜山島在今天下午2點25分左右，位於龜首的部位突然發生落石崩塌，滾起揚塵，當時在附近賞鯨的遊客見狀，驚呼連連；東北角國家風景區管理處表示，這是龜首岩石風化的自然現象，民眾莫驚嚇，也請船隻不要太靠近。

龜山島是一座活火山，龜首的火山岩是由層狀集塊岩所構成，去年4月及5月間，宜蘭發生四到五級地震，曾經造成龜首二次大規模落石崩塌，同年7月23日也有一次落石，石塊從岩壁滾下，土塵飛揚，沉入海底時，也濺起水花。

今天天氣晴朗，沒有地震，不過在下午2點25分左右，龜首再度發生落石崩塌，親眼目睹的賞鯨客不禁驚呼，有人擔心會有更大規模的崩塌，還好前後持續約1分鐘止住崩塌，沒再土石滾落。

東北角國家風景區管理處表示，龜首岩石容易鬆動，包括地震或異常天氣都可能造成落石現象，宜蘭幾天前下大雷雨，土石含水量飽和，最近突然晴天曝曬，可能因此出現落石崩塌，請大家不要驚慌，也請賞鯨船及漁船、遊艇不要太靠近龜首部位。

宜蘭外海龜山島今天下午2點25分左右，位於龜首突然發生落石崩塌，滾起揚塵，當時在附近賞鯨的遊客見狀，驚呼連連。圖／賞鯨業者提供
宜蘭外海龜山島今天下午2點25分左右，位於龜首突然發生落石崩塌，滾起揚塵，當時在附近賞鯨的遊客見狀，驚呼連連。圖／賞鯨業者提供

崩塌 賞鯨 龜山島

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