影／龜山島龜首落石崩塌遊客驚呼 風管處：自然風化

宜蘭外海 龜山島 在今天下午2點25分左右，位於龜首的部位突然發生落石 崩塌 ，滾起揚塵，當時在附近 賞鯨 的遊客見狀，驚呼連連；東北角國家風景區管理處表示，這是龜首岩石風化的自然現象，民眾莫驚嚇，也請船隻不要太靠近。

龜山島是一座活火山，龜首的火山岩是由層狀集塊岩所構成，去年4月及5月間，宜蘭發生四到五級地震，曾經造成龜首二次大規模落石崩塌，同年7月23日也有一次落石，石塊從岩壁滾下，土塵飛揚，沉入海底時，也濺起水花。

今天天氣晴朗，沒有地震，不過在下午2點25分左右，龜首再度發生落石崩塌，親眼目睹的賞鯨客不禁驚呼，有人擔心會有更大規模的崩塌，還好前後持續約1分鐘止住崩塌，沒再土石滾落。