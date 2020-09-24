社會新鮮人助攻神器 讓你隨手戰勝職場

文 / 王祥非

畢業季、求職潮過後，新一波的新鮮人也開始進入社會，面臨獨自租屋、職場印象等各種生活難題，「乾淨清潔」的門面成為贏得好人緣最佳秘技，「3M隨手黏」輕巧方便，為新鮮人神助攻，輕鬆戰勝職場。

「3M隨手黏」是工作與生活好幫手。 圖／聯合報系 提供
「3M隨手黏」是工作與生活好幫手。 圖／聯合報系 提供

今年畢業生號稱「史上最悲慘」，遇到疫情經濟緊縮，求職機會大減，但也有人逆勢應徵多家大企業，背後秘訣和「門面整齊」息息相關。

「3M隨手黏」幫助職場印象更加分。 圖／聯合報系 提供
「3M隨手黏」幫助職場印象更加分。 圖／聯合報系 提供

外表亮麗 3M隨手黏輕鬆搞定

在飯店擔任公關的Amy分享自己經驗，面試時很認真維持外表整潔，「3M隨手黏」讓她衣服上一根毛髮、棉絮、頭皮屑都沒有，連面試官都問她「是否有潔癖？」，結果這個習慣，讓她獲得多家公司錄取機會。

因為，飯店公關不只是表面上的光鮮亮麗，還負責整個飯店的門面跟QC工作。她也將「3M隨手黏」推薦給其他同事、和到其他領域任職的同學，不論是拜訪客戶、提案簡報，都因外表乾淨，加分許多。

「3M 隨手地板黏把」地板清潔好輕鬆。 圖／聯合報系 提供
「3M 隨手地板黏把」地板清潔好輕鬆。 圖／聯合報系 提供

家居清潔 3M隨手黏輕鬆搞定

上班族回家好累，只想好好休息，但毛小孩和自己的毛髮、食物碎屑有時掉落地面，不易發現，久了成髒亂源，又不想買一堆清掃工具占空間，居家清潔大難題，「3M 隨手地板黏把」也可輕鬆解決。

「3M 隨手地板黏把」超長握柄可深入桌椅底下清潔，打掃不用再下跪；伸縮握柄可針對天花板、層板縫隙黏除使用；可拆式握柄可短柄使用，針對桌面、沙發、床舖等區域，周邊清潔更便利。適用各種地板，包括地毯、木質、榻榻米、磁磚、塑膠。

此外，1秒收納防塵蓋可輕鬆轉動開合，不怕灰塵好收納。特殊感壓膠設計，針對各式地板，來回滾動不回黏。大寬幅20cm設計，清潔面積更大，省時有效率，可簡易站立收納超方便，不用擔心搬家不易和推放雜物困擾，就算親友突然上門拜訪，也能立刻做好清潔，快速過關。

「3M 隨手黏」輕鬆維持生活清潔。 圖／聯合報系 提供
「3M 隨手黏」輕鬆維持生活清潔。 圖／聯合報系 提供

3M隨手黏助攻 戰勝工作與生活。

「3M隨手黏」有多種系列商品，除地板黏把，還有黏毛絮黏把、衣物用的黏毛絮黏把、寵物用的黏毛髮黏把，採用特殊感壓膠，自由控制黏度。

3M隨手黏獨特打孔式預裁切虛線，當隨手黏黏滿髒污時，只需沿著預裁虛線撕開即可，好撕不黏手，用到最後一張也不浪費。無紙核設計，更環保；人體工學握把，使用不費力；不挑材質，適用沙發、床舖等。

「3M隨手黏」讓生活更簡單美好 圖／聯合報系 提供
「3M隨手黏」讓生活更簡單美好 圖／聯合報系 提供

早上出門或約會時，透過「3M隨手黏」快速整理儀容，就算吃早餐時貓咪黏上身也不怕，出門前隨手拈，外表照樣光鮮亮麗。

不論是臥室、枕頭、床鋪棉絮，客廳、沙發、窗簾的灰塵，幼兒的麵包、餅乾碎屑，個人服裝儀容清潔、貓狗寵物的毛髮髒污，都可輕鬆消滅，「3M隨手黏」讓生活更簡單美好，成為神助攻小幫手，協助戰勝工作與生活。

各大量販超市均有販售
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