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今、明兩天西半部偏北風 中南部汙染物「臭氧」偏高

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
依行政院環保署空品監測資訊及預報資料顯示，9月21日西半部環境風場偏北風，北風將中國大陸一帶的臭氧汙染物（小時濃度值約為70~80 ppb）帶至台灣，加上午後光化作用影響，中南部地區臭氧濃度上升。圖／台中市環保局提供
依行政院環保署空品監測資訊及預報資料顯示，9月21日西半部環境風場偏北風，北風將中國大陸一帶的臭氧汙染物（小時濃度值約為70~80 ppb）帶至台灣，加上午後光化作用影響，中南部地區臭氧濃度上升。圖／台中市環保局提供

依行政院環保署空品監測資訊及預報資料顯示，9月21日西半部環境風場偏北風，北風將中國大陸一帶的臭氧汙染物（小時濃度值約為70~80 ppb）帶至台灣，加上午後光化作用影響，中南部地區臭氧濃度上升，雖入夜後逐漸趨緩，但今、明兩天午後臭氧濃度仍偏高，空品恐轉差，達「橘色提醒」等級，台中市政府環保局已啟動防制措施，提醒敏感族群出外佩戴口罩、做好自我防護。

環保局表示，今、明兩日指標汙染物是「臭氧」，市府已執行各項防制措施應變作為，包含通知前30大固定污染源自主降載、出動各區稽查人員加強污染稽查、制高點稽巡查露天燃燒、執行高污染車輛查緝，加強怠速熄火及搭乘大眾運輸宣導等，減緩空品持續惡化，並橫向通報各局處、所屬機關、學校單位等配合執行防制措施、調整戶外作息。

環保局提醒，空品受地形及氣候影響，不確定性高，民眾需多加注意空品狀況，尤其敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，應避免在戶外長時間活動，減少劇烈運動，必要時應戴上口罩。

掌握即時空品狀況可至「環保局空氣品質監測網」：http://bit.ly/1PYK6fP 、「台中市空氣品質資訊服務網」：https://aq.epb.taichung.gov.tw/TccgAIR/index.html、「台中市空氣品質預報頻道」：http://bit.ly/3OTtgsr查詢。

空氣品質 台中市

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