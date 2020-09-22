腳翻船扭傷未在意 醫：輕忽可能要換人工關節

新竹一名35歲陳姓女子，走樓梯時不慎踩空扭到腳，整隻腳「翻船」變成用腳背著地，腳踝外側疼痛也腫了一大包，過了2周多仍腫如「麵龜」，甚至痛到不能走路，到台大醫院竹東分院骨科求診，經X光及超音波並安排核磁共振檢查，才確診為前距腓韌帶撕裂傷，醫師施以踝關節鏡微創手術修補韌帶，經過一個多月的復健，終於回復正常行走。

台大竹東骨科醫師黃鼎鈞表示，健康腳踝承受的重量遠超過膝關節，但是當姿勢不正確時，力量就會傳導到關節周邊的韌帶上，容易造成韌帶撕裂傷，其中最常受傷的就是前距腓韌帶，當關節韌帶受傷，關節就容易不穩定，產生輕微的晃動，容易增加關節軟骨的磨損，造成關節提早退化，最終可能要換人工踝關節，所以腳踝扭傷不可輕忽。

黃鼎鈞說，傳統的韌帶修補是採用開放式，也就是大傷口，現在已可使用踝關節鏡微創手術，利用2ˋ3個不到半公分的傷口即可完成，韌帶部分撕裂或是韌帶完全撕裂但還堪用的時候，可以考慮修補，若韌帶完全撕裂且已不堪用，或是運動員受傷的時候，可考慮重建韌帶，修補跟重建都是微創手術，可減少健康組織的傷害及沾黏，避免傷口癒合不良，提升術後腳踝的功能跟病人滿意度。

黃鼎鈞也教導民眾如何預防扭傷，平常運動就要注意自己的姿勢、穿的鞋子及運動的環境，不同的運動都有不同的姿勢，初學者應該求助教練或防護員。運動鞋則不應選擇現在流行的厚底或底越寬大的鞋，容易因著地時沒踩平或踢到東西而扭傷。

另外，如果是在不熟悉、戶外不平的環境，更需要注意前方的路況，感到疲累了時也別逞強，因肌肉疲勞後就很容易扭傷韌帶，在進行籃球等衝擊性較高的運動，也要特別注意，以免跳起來落地踩到別人的腳，造成扭傷。