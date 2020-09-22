聽新聞
test
0:00 / 0:00

工廠、養雞場、便當店飄臭太崩潰！屏東如何靠這群「聞臭專家」抓出亂源？

未來城市@天下 / 文．許鈺屏
新北市政府環保局靠紅外線熱顯像儀器蒐證，抓出非法煉鋁業者。圖片來源：新北市政府
新北市政府環保局靠紅外線熱顯像儀器蒐證，抓出非法煉鋁業者。圖片來源：新北市政府

城市裡的臭味有解嗎？工廠、畜牧業、小吃店沒有做好把關，讓異味隨風飄散，就會影響市民的生活品質。但是，民眾常聞得到臭味，卻找不到源頭；或等稽查人員到場時，味道早已消失無蹤——於是，有些縣市便開始訓練一群「好鼻師」，運用科技執法，除掉讓人頭痛的臭味！

工廠、養雞場、便當店飄臭太崩潰！屏東如何靠這群「聞臭專家」抓出亂源？

屏東縣政府環保局培訓出一支聞臭師隊伍，要積極改善城市飄臭的問題。圖片來源：屏東縣政府
屏東縣政府環保局培訓出一支聞臭師隊伍，要積極改善城市飄臭的問題。圖片來源：屏東縣政府

附近的工廠、養雞場或便當店又在飄散臭味，通報後卻還要排隊測定，每每錯過稽查時機讓你氣得跳腳？屏東縣政府環保局局長顏幸苑領軍36位「聞臭專家」，設立「異味官能測定實驗室」，機動投入環境異味稽查，提高民眾陳情的處理效率。

屏東縣長潘孟安指出，環保局每月接到300多件異味陳情案，他們和多數地方政府一樣，委託民間業者採樣測定。然而，有時得排隊1到2週才能採樣，早已錯失黃金時機，且每點測定要價近3萬元，成本頗高。

為了改善城市飄散異味的窘境，環保局去年就開始主動稽查、揪出異味熱區；以屏東大宗的畜牧業為例，臭味陳情案相比去年已減少17%。

同時，今年環保局加碼訓練同仁，經學科及術科測驗，組成一支聞臭師隊伍。未來，一旦接獲民眾陳情，就能立即出動採樣、到檢驗中心聞臭分析並判定是否違法，有效改善取締效率。

新北在深山非法煉鋁還飄惡臭，紅外線空拍機暗夜偵破

新北市政府偵查異味來源不只除臭，還破獲非法業者！

去年10月，民眾向新北市政府環保局陳情，檢舉林口區山區常飄散臭味；然而，附近業者解釋此處僅當作倉儲空間使用。環保局認為疑點重重，決定運用科技執法蹲點埋伏，終於在8月底找到業者非法煉鋁的證據。

環保局沿著臭味尋找線索，8月29日深夜，他們使用有紅外線熱顯像功能的空拍機從上空蒐證，觀察到廠區內的溫度變化。隨後，新北環境稽查重案組摸黑進入廠區，以熱顯像儀確認非法熔鋁的證據，當場勒令停工。

環保局呼籲業者千萬不要心存僥倖，他們已嚴密監控新北市高汙染風險的潛勢區，會繼續以科技執法、找出破壞國土與環境的不肖廠商。

彰化26鄉鎮廣設500個空品感測器，確保空氣清新零死角

彰化縣政府預計2020年底前，彰化縣政府預計完成全縣500點空污感測器設置計畫。圖片來源：彰化縣政府
彰化縣政府預計2020年底前，彰化縣政府預計完成全縣500點空污感測器設置計畫。圖片來源：彰化縣政府

過去，彰化縣民眾常抗議工廠排放廢氣；因此，彰化縣政府去年在工業區與重要道路裝設200點空氣品質微型感測器，民眾也能到環保署空氣網找到觀測資料。縣府從被動轉為主動，隨時把關空氣狀態。

「今年運用微型感測器監測，已查獲4家工廠違反空污法，」彰化縣長王惠美指出，微型感測器的體積小，還能附掛在燈桿，且每分鐘就能產出一筆資料，方便深入住宅、工業區，讓臭味與空污無所遁形。同時，環保局運用大數據和物聯網加以分析，就能畫出空污熱區、積極監控。

王惠美表示，預計今年底可完成布設全區500台感測器，環保局也會把握源頭減量、勤查輔導、簡政便民三大方向，一一拆解城市內的空氣問題。

「全文轉載自未來城市(工廠、養雞場、便當店飄臭太崩潰！屏東如何靠這群「聞臭專家」抓出亂源？)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網

【推薦閱讀】

旅客暴增3萬人！為什麼台北這座車站公廁不會發臭？

侯友宜專欄｜愈挑戰公權力，愈要執行！為什麼我要整治「城市毒瘤」五股垃圾山？

台灣有空氣盒子 倫敦則靠「咳嗽小熊」來監控空污

屏東縣政府 潘孟安 侯友宜 空污

相關新聞

杏輝又出包！暈船藥、皮膚炎、結膜炎等14款藥品下架

知名藥廠「杏輝」繼上次6款藥品下架回收後，又有14款藥品遭衛福部食藥署下架，包括暈船藥、皮膚炎、結膜炎及感冒等用藥。

自費流感疫苗打完再叫貨？藥廠哀嘆「難！」

流感疫苗開打是每年十月的大事，今年在新冠肺炎疫情陰影下，帶動流感疫苗供給，不少診所自費疫苗已預購一空。開業診所醫師林應然...

公費流感疫苗即將開打 自費疫苗若無預約恐打不到

今年公費流感疫苗將於十月五日開打，不少診所自費疫苗早在九月中旬就被預約一空，甚至有一人一次預約十支自費疫苗。臨床醫師認為...

2050年淨零碳排？林飛帆：民進黨願參考歐盟綠色政綱

台灣青年氣候聯盟9月27日將舉辦青年抗暖大遊行，提出國內氣候治理改革的六大訴求、15項行動，邀請35歲以下的青年政治人物...

健康主題館／發炎性腸道疾病 小心癌變

●常見症狀：腹痛、腹瀉、血便

中醫治腸躁症 重在疏肝、健脾

40歲的張先生，為創意料理的主廚，平常較容易緊張，常在工作期間感到壓力或吃冰冷的時候會肚子痛，且有腹瀉現象，被診斷為典型...

誰需肺癌篩檢?4醫學會擬共識

肺癌蟬聯十大癌症死因之首，不少民眾利用低劑量電腦斷層（LDCT）當成肺癌篩檢工具，但因檢查太過敏感，民眾拿著檢驗報告遊走...

健康你我他／把繪畫當休閒 心情很愉悅

由於家父103歲蒙主恩召，婆婆93歲仙逝，我和外子看來都有長壽的基因，因此外子還未退休前，就選擇了花蓮是他退休後要住的地...

金山水尾泡湯 別忘走訪神秘海岸、鷺鷥飛舞2處私房景點

入秋後又是泡湯好時機，金山、萬里是國內熱門泡湯地點。很多人到金萬只泡湯或走訪知名景點，錯過較不為人知美景。像金山水尾就有...

公總：北花線來回400元加碼到10月底 還請你喝咖啡

今年端午連假遇上國旅爆發，國5連塞32小時破紀錄，嚇壞不少用路人。眼看中秋、國慶連假將至，交通部公路總局日前已祭出八大優...

巴金森患者現蟲爬幻覺 醫：可寫日記調整用藥

巴金森氏症是慢性神經退化疾病，最常見的症狀是手抖個不停，雖然可用藥物控制，但隨著病程增加，藥物使用頻率和劑量增加，反造成...

買酒網慈善認助月 目標捐助200萬為清寒學生圓夢

為了使居住在台北市生活陷入困境的學生，能順利完成學業並達成夢想，買酒網總公司盛豐行多年來持續捐助財團法人台北市政府教育局...

熱門新聞

杏輝又出包！暈船藥、皮膚炎、結膜炎等14款藥品下架

只賣35天！麥當勞推「韓風炸雞腿」再送3萬罐海尼根

否極泰來！下半年財富爆棚的5星座 第1名人緣財運雙雙上升

他寄九公斤口罩給海外家人 網友一看運費都嚇瘋

訂婚宴吃到一半男方全離席 她傻眼問「悔婚嗎」網揭秘

周六補班小確幸！身分證有9、2、6 到ROYCE’享優惠

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。