城市裡的臭味有解嗎？工廠、畜牧業、小吃店沒有做好把關，讓異味隨風飄散，就會影響市民的生活品質。但是，民眾常聞得到臭味，卻找不到源頭；或等稽查人員到場時，味道早已消失無蹤——於是，有些縣市便開始訓練一群「好鼻師」，運用科技執法，除掉讓人頭痛的臭味！

工廠、養雞場、便當店飄臭太崩潰！屏東如何靠這群「聞臭專家」抓出亂源？

屏東縣政府環保局培訓出一支聞臭師隊伍，要積極改善城市飄臭的問題。圖片來源：屏東縣政府

附近的工廠、養雞場或便當店又在飄散臭味，通報後卻還要排隊測定，每每錯過稽查時機讓你氣得跳腳？屏東縣政府環保局局長顏幸苑領軍36位「聞臭專家」，設立「異味官能測定實驗室」，機動投入環境異味稽查，提高民眾陳情的處理效率。

屏東縣長潘孟安指出，環保局每月接到300多件異味陳情案，他們和多數地方政府一樣，委託民間業者採樣測定。然而，有時得排隊1到2週才能採樣，早已錯失黃金時機，且每點測定要價近3萬元，成本頗高。

為了改善城市飄散異味的窘境，環保局去年就開始主動稽查、揪出異味熱區；以屏東大宗的畜牧業為例，臭味陳情案相比去年已減少17%。

同時，今年環保局加碼訓練同仁，經學科及術科測驗，組成一支聞臭師隊伍。未來，一旦接獲民眾陳情，就能立即出動採樣、到檢驗中心聞臭分析並判定是否違法，有效改善取締效率。

新北在深山非法煉鋁還飄惡臭，紅外線空拍機暗夜偵破

新北市政府偵查異味來源不只除臭，還破獲非法業者！

去年10月，民眾向新北市政府環保局陳情，檢舉林口區山區常飄散臭味；然而，附近業者解釋此處僅當作倉儲空間使用。環保局認為疑點重重，決定運用科技執法蹲點埋伏，終於在8月底找到業者非法煉鋁的證據。

環保局沿著臭味尋找線索，8月29日深夜，他們使用有紅外線熱顯像功能的空拍機從上空蒐證，觀察到廠區內的溫度變化。隨後，新北環境稽查重案組摸黑進入廠區，以熱顯像儀確認非法熔鋁的證據，當場勒令停工。

環保局呼籲業者千萬不要心存僥倖，他們已嚴密監控新北市高汙染風險的潛勢區，會繼續以科技執法、找出破壞國土與環境的不肖廠商。

彰化26鄉鎮廣設500個空品感測器，確保空氣清新零死角

彰化縣政府預計2020年底前，彰化縣政府預計完成全縣500點空污感測器設置計畫。圖片來源：彰化縣政府

過去，彰化縣民眾常抗議工廠排放廢氣；因此，彰化縣政府去年在工業區與重要道路裝設200點空氣品質微型感測器，民眾也能到環保署空氣網找到觀測資料。縣府從被動轉為主動，隨時把關空氣狀態。

「今年運用微型感測器監測，已查獲4家工廠違反空污法，」彰化縣長王惠美指出，微型感測器的體積小，還能附掛在燈桿，且每分鐘就能產出一筆資料，方便深入住宅、工業區，讓臭味與空污無所遁形。同時，環保局運用大數據和物聯網加以分析，就能畫出空污熱區、積極監控。

王惠美表示，預計今年底可完成布設全區500台感測器，環保局也會把握源頭減量、勤查輔導、簡政便民三大方向，一一拆解城市內的空氣問題。

「全文轉載自未來城市(工廠、養雞場、便當店飄臭太崩潰！屏東如何靠這群「聞臭專家」抓出亂源？)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。

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