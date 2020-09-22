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影／每天800隻鯨豚因廢棄漁具而死 明年7月漁具強制實名制

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
底刺網綠浮子。圖／黑潮海洋文教基金會
底刺網綠浮子。圖／黑潮海洋文教基金會

根據海保署統計2019年海底清理量，最大宗項目為廢棄漁網漁具，總重量高達60噸，環團今天表示，每年全球有64萬噸漁具遺失海中，每天有800隻鯨豚因廢棄漁具纏繞受害而死，盼政府加強重視。漁業署表示，8月底已預告草案，未來漁具將要求「實名制」，預計明年7月開始強制執行，違反最高可罰15萬元。

黑潮海洋文教基金會與澄洋環境顧問共同規畫調查，今天發布「台灣第一本廢棄漁具圖鑑」，共出動40名調查員走訪濱海19縣市海岸，記錄廢棄漁具形式與尺寸，再於東部15處漁港進行漁民訪談。

調查發現，台灣海岸上有多種類型的刺網，對環境有纏繞、攝入、滲出與航行安全等負面影響。其中，刺網易與礁石糾結或流失，最後成為海中鬼網（Ghost net）繼續在海中捕魚。

黑潮基金會指出，台灣刺網漁業為沿近海最主要的家計型漁業；主營刺網漁業漁船7662艘、兼營2524艘，已占全國總漁船數量約一半。但大量使用的網具，可能因天候不佳、漁具衝突或意外丟失，成為海中廢棄漁網。

2019年臺灣活體擱淺海龜中，漁業誤捕比例約五成，另有一成來自廢棄漁網纏繞。 還有國外學者根據近20年、76篇文獻，40個物種、超過5400個個體曾被廢棄漁具纏繞，其中55%來自廢棄漁網、35%為尼龍單絲線。

黑潮基金會董事張卉君表示，刺網的人造材料容易纏繞海鳥、海龜和鯨豚，造成器官受損，甚至導致死亡。今年台灣首次發現藍鯨因繩索纏繞頭部導致無法進食，最後餓死沖上岸。

張卉君說，對於漁具實名制草案樂觀其成，因為比起末端不斷的淨海移除，其實更需要從源頭開始管制，漁業署已踏出第一步，未來更需要漁民一起配合，才能減少幽靈漁具對海洋資源的傷害。

海龜 漁民 漁業署

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