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新北登革熱本土病例再擴大 三峽確診者2親人也中鏢
新北市日前出現首起本土登革熱群聚案例，為三峽區一對62歲及30歲的父子，新北衛生局針對該父子同住家人及鄰居共40人擴大篩檢後，又發現同住的30歲女性家人及住附近的37歲男性親屬確診，其餘皆檢驗陰性，衛生局表示，將持續進行健康監測、主動篩檢，以找出風險個案及早防治。
衛生局指出，日前追蹤桃園市確診個案曾於新北三峽區五寮菜園農作後，9月14日主動進行接觸者採檢，並於16日檢驗出五寮里一對父子確診，經後續擴大篩檢，又發現2名同住及住礁溪里的親屬，也分別於9月4日及9月8、9日出現發燒、關節處及手背紅疹等症狀，採檢送驗後確診，目前皆已康復。
衛生局表示，新增2案與確診父子曾一起至五寮尖山菜園農作，研判先前即於該區域感染。此外也已針對鄰近居民或周遭有疑似症狀者共40人，進行抽血及NS1快篩，其餘皆檢驗陰性。
衛生局表示，已動員近260人次巡檢該社區環境、衛教里民並清除環境孳生源，共清除370個積水容器，新北也不斷擴增轄內登革熱快篩據點，目前共有278家合約院所，三峽區已有8家。
衛生局呼籲，登革熱是透過病媒蚊叮咬傳播，清除孳生源才是防治的根本之道，應每周清除住家及周遭環境積水容器，避免養蚊，落實「巡、倒、清、刷」，若經防疫人員通知仍不清除積水容器，致孳生病媒蚊孑孓，將依違反傳染病防治法處3000至1萬5000元罰鍰。
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