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他寄九公斤口罩給海外家人 網友一看運費都嚇瘋

聯合新聞網 / 綜合報導
他寄口罩給美國親友，運費貴到網友難以置信。 圖擷自facebook
他寄口罩給美國親友，運費貴到網友難以置信。 圖擷自facebook

國內疫情趨緩，但國外疫情仍舊攀升，原Po在《口罩現貨資訊》的社團中分享，住在美國紐約的親人急著用口罩，他扛著九公斤的口罩，選擇DHL快遞物流寄出，運費加起來要八千元台幣，網友看了全震驚「真的太貴了」，原Po則認為「多一倍的價格，能讓親人早點拿到，我覺得值得」。

原Po表示，他在美國紐約有20幾位親友等著用口罩，親人說他們現在大部分都是中國製的口罩，於是他買了九公斤重的口罩，並使用DHL快遞物流寄出，國際包裹運費落在八千元上下，原Po說「我知道郵局便宜很多，但是想看看多一倍的價格，能讓親人早點拿到我覺得值得！很多時候考慮的點，不一定是以金錢為第一優先 」。

網友看了嚇呆，紛紛留言表示「有家人在國外，真的辛苦了」、「我1個多月前用DHL，寄1盒（50片口罩＋8片口罩套）回澳洲墨爾本，費用1600多台幣」、「美國還可以寄EMS，歐洲有些地方還是不能寄」、「我寄DHL剛好在美國被隨機抽查到，卡在美國海關4週，結果花了高額運費，還比郵局慢」。

也有人建議，可以使用郵局寄送「其實現在郵局也滿快的5-7天就會到」、「其實口罩真的建議分散寄出，以免萬一」、「其實郵局EMS也很快，上個月寄，4天就到了，用郵局的箱子，材積不到9kg」、「我都寄郵局國際包裹，我幾次追蹤包裹發現，包裹搭飛機出國的時間都是在週末，送達之後，幾天就會到達友人家。還蠻快速的」。

口罩 郵局

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