看婦科該找男醫師還女醫師 網友一面倒曝：他最細心

夏天燥熱，女生私密處如果沒有保持乾爽就容易發炎。網友在《批踢踢實業坊》上表示，她日前因為私密處發炎求醫，後來與閨蜜討論起婦產科醫生，她表示有人可以接受男醫師看診，有人無論如何就是喜歡女醫師，她表示「每個女孩想法都不同，版上的各位女孩想法是什麼呢？」

原Po表示，「前陣子因為天氣太悶熱私密處發炎去求醫，後來跟閨蜜們聊天聊到這件事，就開始討論起看婦產科，到底可不可以接受男醫師」，原Po認為如果是一般超音波檢查倒還好，但要內診的話，還是會喜歡女醫師，這樣比較不尷尬，，原Po問「討論完想了想覺得很有趣，因為真的每個女孩想法都不一樣，不知道版上的各位女孩想法是什麼呢？」

網友看完，有人認為男醫生比較好「習慣去的那家是男的老醫生」、「沒有什麼好尷尬的，他們都看過幾百幾千個人了」、「男女醫生都有看過，覺得有時候男醫師反而更仔細溫柔」、「男醫師比較溫柔，女醫師好像比較粗魯」、「第一次去婦產科挑了女醫，結果脾氣差到我馬上暗自決定下次要換醫院」、「男醫師怕被吉，內診都快狠準」。

也有人覺得這個真的是未婚才會有的討論欸，生小孩以後基本上就是好醫生就好」、「內診不尷尬啦通常是會有個小簾子遮住，然後旁邊ㄧ定有一位護理師陪同這樣」、「一開始看的時候真的會很害羞耶，後來就還好了」、「以男生的立場…男生怕被告，不溫柔不行嗎」、「不得已才給男醫看，通常選女醫」。