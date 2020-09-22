「天下武功唯快不破」 台大引進超級電腦助乳癌診斷

乳房超音波是常用來發現和早期診斷腫瘤的檢測方法，但是大量的影像資訊讓醫師需耗費許多時間閱片，若使用AI（人工智慧）輔助，就能在一秒內快速完成閱片程序，且偵測準確度達95％。然而發展AI，需要有強大的電腦運算能力，因此台大醫院引進新一代的AI超級電腦，藉由大量的運算能力處理巨量複雜的臨床影像和文字資料，提升智慧醫療發展。

台大醫院今年2月成立智慧醫療中心，院長吳明賢表示，智慧醫療是未來醫療發展重要的主軸，尤其是在AI的應用是台大未來五到十年的重點。而智慧醫療的四個區塊，台大原已含括資料、人才、臨床轉譯，只差「運算力」。

因此台大醫院耗資新台幣約1700萬引進兩套AI超級電腦系統DGX A100，預計可提升處理醫療影像的速度可提高兩倍效能、語言處理提升五倍效能，若搭配基因運算軟體則可提升2.25倍的效能。

其中，台大將AI系統應用於輔助乳房超音波診斷，減少醫師閱片時間並提升準確率。

外科部主任黃俊升表示，過去乳房超音波必須一邊掃瞄一邊看螢幕上是否有任何懷疑的腫瘤，一一記錄、一一拍照，但若是醫師經驗不夠或是不夠專注，則可能遺漏。新的掃描方式，則是一次性將全身做詳細掃描，透過AI系統可在一秒內快速閱讀完大量的影像，並定位出腫瘤可疑的位置，偵測準確度達95％、良惡性診斷準確度則將近九成。

台大影像醫學部主任陳世杰則表示，目前AI系統在醫療上除了輔助影像診斷，也輔助偵測，不僅提升準確性，也改變醫療流程，加快速度。

他舉例，過去送到急診的病人可能有腦出血，由急診醫師開立檢查，影像醫學部醫師則病人依照順序一個一個閱片，可能不會第一時間看到急診病人的資料。但透過AI系統，可以直接挑出危急病人，讓影像醫學部醫師在第一時間可以快速判讀，並將診斷結果回傳給急診醫師進行診治。除此之外，台大醫院也利用AI開發出肺結自動偵測系統以及心臟主動脈鈣化／脂肪全自動分析AI模型。

吳明賢表示，「天下武功，唯快不破」，大數據就像是石油，而開採石油需有良好的工具，尤其基因定序就像無字天書，利用AI系統可快速從中找出脈絡，進一步做到精準健康、精準醫療。