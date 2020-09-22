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農糧署選出十大茶香路線 前三名富里、日月潭、古坑
農糧署輔導中華民國農會審查選出10條別具特色茶香路線，將六十石山、日月潭紅茶故鄉及古坑樟湖步道等亮點茶莊，選出星級衛生安全製茶廠，與在地觀光景點、農村生活文化、優質茶服務體驗及特色茶葉伴手等異業串聯結合，推薦給國人不一樣的出遊行程選擇。
農糧署說，台灣各茶區發展出許多在地特色名茶，十大台灣特色茶旅行遊程，以多元創意、新穎遊程，鼓勵民眾多走入茶鄉，選出囊括新北、雲林、南投、嘉義、宜蘭、花蓮及台東等7大茶區，其中，優勝前三名分別為富里鄉農會所提「縱谷秘境-聞香找茶喫」、日月潭以亮點茶莊和菓森林紅茶莊園「繽紛花語茶香趣」，雲林古坑豐達茶廠的「漫步雲鄉．訪古尋幽」。
農糧署指出，台灣自然環境十分適合茶葉栽種，國十不但可以在六十石山上俯瞰欣賞花東縱谷美景，並親手製作專屬個人花果風味茶包與茶香餅乾，更能享用在地茶香風味料理；可可以前往日月潭紅茶故鄉，親自體驗揉茶樂趣，做出一杯獨具個人風味的紅茶；並且品嘗古坑六寶（茶葉、苦茶油、竹筍、香菇、蜂蜜、咖啡），最後製作傳統手抄紙包茶，作為特色伴手禮物。
農糧署表示，各路線皆結合不同茶區特色，非常適合隻身輕旅行，或是規劃三五好友、親子闔家出遊，特別提供200份「250元活動抵用券」，邀請您一同到茶區放鬆身心，詳細行程與抽獎辦法公布於該署「鮮享農YA」FB粉絲頁。
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