抽菸、喝酒 醫師：是下咽癌的危險因子

一名60歲男性有20多年菸癮，日前突然發現右側頸部有硬塊，持續數周沒有消退，吞嚥時有卡卡的感覺，驚覺不對勁，就醫後確診為第四期下咽癌，所幸腫瘤尚未擴散，經放射線治療合併化療2個月，腫瘤獲得控制，不僅避免動刀影響外觀，也保留完整發聲功能。

亞洲大學附屬醫院放射腫瘤科醫師吳偉榤表示，據統計，頭頸癌長年位居台灣癌症發生率第6位，男性更高達第4位，每年約有1100人罹患下咽癌，男性佔了9成以上。

他說，下咽癌好發年齡為50至65歲，9成病人有抽菸習慣，喝酒也是重要的危險因子，常見症狀包括頸部腫塊、吞嚥疼痛、咽喉異物感、聲音沙啞等，由於下咽癌的早期症狀並不明顯，發現時往往已是晚期，故男性、老菸槍等高危險群不可不慎。

吳偉榤說，早期下咽癌可單獨使用手術治療，或放射線治療，兩者治療效果相當，而中晚期下咽癌傳統上以手術切除合併術後放射線治療為主，缺點是喉部大範圍切除，恐影響聲帶發聲的功能。因此，中晚期下咽癌主要以器官保留方式治療，先接受前導性化療，待腫瘤縮小再進行後續放射線治療合併化療等療程，病患得以避免較侵入性的手術，且能保留發聲功能，維持生活品質。

放射治療部分，患者接受最新的直線加速器「好神刀」進行放射治療，搭配弧形調控影像導航技術，以更短的治療時間、更集中的劑量分佈和更精準的影像對位進行放射治療，得以顯著降低副作用，提高腫瘤治療效果。

他提醒，民眾早期戒除菸、酒、檳榔得以降低日後罹癌機率，若發現頸部不正常腫塊，經正規治療後，大多數患者腫瘤能夠獲得控制，並維持生活品質，惟部分病人仍有可能復發，須定期回診追蹤。

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