乳癌揪團到職場檢查 滿20人即可申請

10月是國際乳癌防治月，據國民健康署統計，女性終其一生每12人就有1人可能罹患乳癌，2017年約有1.3萬名女性罹患乳癌，是女性癌症發生率第1位。不過，根據2017年國民健康調查，仍有女性覺得乳癌篩檢過程會不舒服、太忙、不需要而不接受篩檢。

國健署副署長吳昭軍表示，國健署現行補助45歲以上至未滿70歲婦女，及40歲以上至未滿45歲具乳癌家族史婦女，每2年1次乳房X光攝影檢查，即日起企業女性員工只要符合婦女乳房X光攝影檢查資格，滿20人即可向當地衛生局或與國健署核可的乳房X光攝影醫療機構提出需求，巡迴車將開至該企業安排乳房攝影檢查，讓女性員工不會因工作而忽略定期檢查。

國健署癌症防治組組長林莉茹表示，乳癌的發生率與死亡率皆高，據國健署癌症登記資料顯示，2017年約有1.3萬名女性罹患乳癌，是女性癌症發生率第1位；2019年死因統計有2633人死於乳癌，每天約有7人因乳癌失去生命，是女性癌症死因排名第3位。而在乳癌發生的年齡中位數上，也從2003年的50歲升至2016年的55歲。

林莉茹說，乳癌透過篩檢，的確有機會早期發現、降低死亡率。據2016年統計，台灣目前提供每兩年一次乳房攝影之大規模族群篩檢，可顯著降低41%乳癌死亡風險。且透過篩檢能發現約六成早期（0期+1期）個案，以2012至17年統計，患者接受治療後，五年存活率超過九成，若延遲治療導致晚期乳癌，五年存活率則僅約3成。

台灣乳房醫學會理事長、台北榮總乳房醫學中心主任曾令民表示，包含初經早、停經晚、未曾生育、30歲後才生第1胎、未曾哺乳、具有乳癌家族史者、得過卵巢癌或子宮內膜癌等，都是乳癌的危險因子。雖發生中位數約55歲，但也不代表年輕人以及男性就不會得，他收治過最年輕的女患者為19歲，也曾收治過一同治療的夫妻檔，但科技發達，乳癌並非不治之症，罹患後只要積極接受治療、維持正常生活作息並定期追蹤，仍可延長生命。