秋分到！氣溫轉涼3款溫潤補氣湯水 適合全家飲用

「秋分」時節，意指秋季兩中分。「秋分」這天日夜時間均等，之後夜漸長而日愈短。中醫亦以「秋分」為分界，「秋分」前暑邪與燥邪相合，屬「溫燥」。「秋分」後氣溫轉涼，與燥邪結合而成「涼燥」。育有2子的中醫師謝嘉雯表示，「涼燥」表現為乾咳痰少，咽乾唇燥、鼻塞等症狀，因此食療上亦宜溫潤為主，加強補氣之品，以防進入深秋後感涼受寒，出現怕冷、風吹頭痛甚至外感等不適，特別推薦三款適合一家大小飲用的溫潤補氣之果茶、湯品，宜「秋分」起開始飲用。

謝嘉雯中醫師表示「蓮藕眉豆百合排骨湯」能滋養胃陰、健脾益氣養血，「眉豆能健脾袪濕，對秋分前後仍時下秋雨的潮濕天氣，有很好的化濕作用。生蓮藕性寒，能清熱除煩，熬湯煮熟後由涼變溫，能滋養胃陰、健脾益氣養血。百合味甘微寒，能潤肺止咳、清心安神」。

謝醫師推薦益氣潤肺生津的「五指毛桃玉竹椰棗湯」，「五指毛桃味甘、微溫，能健脾補肺及行氣利濕，並可舒筋活絡。而玉竹味甘、微寒，能養陰潤燥、生津止渴」。中醫古籍《本草拾遺》稱讚椰棗「溫中益氣，除痰嗽，補虛損」能止咳潤肺，化痰平喘與五指毛桃的味道也很搭配」，她指粟米高纖利水，並可提升湯的甜味，此湯對於秋天表現出燥熱咳嗽，咽乾口渴，具很好的食療作用。

謝醫師最後推薦一款她平時喜歡的泡茶，可隨時在家或辦公室熬煮、直接沖泡飲用，她表示「菊花雪梨乾花旗參茶」中的梨性涼味甘微酸，能生津潤燥，清熱化痰，連梨皮一起熬煮，止咳效果更佳。而花旗參為補氣藥中清熱之品，能補氣養陰，清熱生津，選用雪梨乾，更方便儲存，可隨時在家或辦公室熬煮飲用。

另外，她提到菊花味甘苦，性微寒，有清熱解毒，平肝明目的功效。菊花品種繁多，功效各異；如野菊花性味苦寒，清熱解毒力強，多為中醫師作藥材使用。若以菊花作日常泡茶養生，可根據產地，又分杭菊、亳菊、滁菊、懷菊等。

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文章授權轉載自《香港01》