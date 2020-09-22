精準全腦放射治療避開海馬迴 醫師：讓病人留下記憶

癌細胞轉移腦部的多顆腦腫瘤，全腦放射治療是主要選項，但也會傷及海馬迴的記憶功能，但澄清醫院放射腫瘤科醫師羅元禎指出，精準醫療已可讓這類病患的海馬迴躲掉放射線殺傷，仍保有記憶，活得也有尊嚴。

他說，一名42歲男性，平日在建築工地工作，長期有吸菸習慣，因為咳血就診，被診斷罹患肺癌，而且診斷時已有多處腦部轉移。

羅元禎指出，發現腦轉移後，由於藥物不容易進入腦部，一般單顆腫瘤可開刀或立體定位放射治療即可，或再加上全腦放射治療；多顆則以全腦放射治療為主。然而，過去的研究顯示，接受全腦放射治療的患者，在一段時間後記憶力會減退甚至不復記憶，其原因是在全腦放射治療的同時，也會一併傷及腦部的海馬迴，進而影響病人的生活品質與自我照顧能力，能對病人家庭造成更大的負擔。

海馬迴是腦中負責保存記憶的部位，與記憶、學習、空間感有關係，如果受損時會造成記憶的損傷。經與該患者溝通，他認為如果能活下來最好，但卻不希望控制好腦腫瘤卻喪失記憶；因此在家人鼓勵下接受避開海馬迴的放射治療，以留下記憶。

羅元禎說，近年來，由於放射治療的進步，醫師可以在全腦放射治療時，透過與磁振造影的比對與最佳化的程序，讓放射線在治療時盡量避開海馬迴，以減少病患後續記憶力減退的情形。也就是透過電腦的精準運算，調整放射線的分布，可以降低海馬迴接受的放射劑量，達到打擊腦腫瘤同時又保護記憶認知功能的雙贏效果。

根據最新的臨床腫瘤學期刊研究指出，針對腦部轉移但身體狀況尚可的病患，使用避海馬迴全腦放射治療搭配使用失智症的藥物，可以在不影響腫瘤控制效果的情況下，減輕病人記憶與學習功能退化的程度。

病患治療半年後，根據家人的觀察，病患跟治療前並沒有記憶力退化的現象。他建議，需要全腦放射治療的患者，可以跟放射治療醫師討論是否適合使用避海馬迴全腦放射治療，以減少後續的記憶學習功能損傷。不過，若轉移病灶接近海馬迴，就不建議做避海馬迴放射治療。