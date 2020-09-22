椎間盤突出不用再忍痛 內視鏡手術傷口小復原快

南投80歲吳姓阿公經常背痛並向下延伸，左腿也又酸又痛，發現是腰椎椎間盤突出，他因年紀大不想動刀，醫師在神經根注射藥物治療。不過止痛效果無法持久，有時痛到無法行走，南投醫院神經外科主任葉國球討論後，病人與家屬同意用微創內視鏡手術，術後第二天就出院，而且背部與腿部的痠麻疼痛感消失，不用再使用止痛藥。

南投醫院表示，腰痛、下背痛連帶到下肢麻痛無力，也有人會肩、手臂痠麻，都是椎間盤突出的症狀。發作時苦不堪言，不過許多人一忍就是好幾年。醫師提醒有症狀就應就醫，無需太過擔心手術治療，且腰椎內視鏡手術，相對傳統手術，傷口小復原也較快，改善疼痛困擾。

葉國球說，腰椎內視鏡手術是新近發展的開刀技術，透過1公分的小傷口，內視鏡進入腰椎，直接到達病灶處，透過鏡頭可將病灶切除，達到手術目的。內視鏡屬微創手術，不只傷口小，對鄰近組織傷害，也能減到最輕，而且手術出血量少，可減少手術併發症。

葉國球說，腰椎內視鏡手術最常用於腰椎椎間盤突出，病人的症狀通常是下背痛，而且會牽引痛到下肢，這就是坐骨神經痛。如藥物治療無效，再經過影像學正確診斷，即可考慮手術治療。手術麻醉方式可選擇局部麻醉或全身麻醉，手術中需要移動式X光機來定位病灶處，確認後即可進行內視鏡椎間盤切除手術。

胸椎及頸椎也可進行內視鏡手術治療，應用於小面關節囊腫伴有神經根症狀，外側椎管和椎間孔狹窄等等。當然手術也有他的禁忌症，如馬尾症候群，此時脊椎管嚴重壓迫，病人雙下肢已無力，傳統神經減壓手術是比較正確的選擇。