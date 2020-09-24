腹瀉掀高峰期 英研究：應列入新冠肺炎指標

撰文 / 曾俊林

暑假期間的報復性出遊，也掀起一陣報復性腹瀉潮！8月時知名酒店爆發164人上吐下瀉；前陣子澎湖海事水產學校1百多名師生也出現集體高燒、腹瀉的狀況，罪魁禍首都是諾羅病毒。

輪狀病毒凶狠,每年約45萬名幼童因此死亡。 圖／中保 提供
輪狀病毒凶狠,每年約45萬名幼童因此死亡。 圖／中保 提供

輪狀病毒凶狠 每年約45萬名幼童因此死亡

不只如此，隨著秋天腳步逐漸到來，氣溫下降之後，輪狀病毒的高峰季也即將登場，根據衛福部疾病管制署資料顯示，輪狀病毒主要症狀為嚴重腹瀉、高燒、嘔吐及伴有脫水現象，常常需要住院治療，尤其好發於嬰幼兒和6歲以下幼童，由於諾羅病毒、輪狀病毒皆無藥物，研究指出，全球每年約有45萬名5歲以下兒童因感染輪狀病毒而死亡。

疾病管制署指出，輪狀病毒、諾羅病毒都是病毒性腸胃炎常見的病毒，傳染力極強，諾羅病毒主要透過糞口途徑傳播，可能經由受病人排泄物或嘔吐物污染的水或食物感染，例如知名酒店就傳出是因為水源染病毒才爆發此次事件，而輪狀病毒除了可能藉由飲食傳播外，更可能附著在器皿、門把、馬桶等物品上長達10天，甚至更久的時間，只要雙手觸碰，再接觸眼口鼻就會感染。

今年年初爆發的新冠肺炎，由於腹瀉也是其中一項症狀，一旦發生腹瀉，氣氛就顯得詭譎。英國貝爾法斯特女王大學 (Queen's University Belfast)因此進行觀研究，研究團隊找來992位、平均年齡約10歲的兒童，其中68人對新冠病毒抗體測試呈陽性，研究人員指出，通過是否發燒、咳嗽及味嗅覺異常等症狀，成功識別出76%染疫兒童，如果再加上腹瀉症狀，識別率更提升至97%，簡單來說，就是兒童一旦有腹瀉症狀，感染新冠肺炎的機率相當高，可作為是否染疫的鑑別指標。

公共場所病毒易流竄,潔菌標章有保障。 圖／中保 提供
公共場所病毒易流竄,潔菌標章有保障。 圖／中保 提供

公共場所病毒易流竄 潔菌標章有保障

其實無論是哪種病毒，只要能阻隔接觸就能預防感染，尤其是出入公共場所如餐廳、旅館等等，來來往往的人潮更容易使病毒流竄,，進而使得公共衛生陷入危機。因應病毒戰，許多餐飲業者門口、櫃台都掛上潔菌標章，代表店內從環境、器具、空調，甚至連水管都經過專業的消毒殺菌。舉例來說，中保科技集團旗下的「中保潔菌家」，使用的新型陽離子四級銨殺菌液，不同於酒精、漂白水揮發即失去功效，具有更長的保護力，而且消毒並非一次性，而是會制訂定期、長時間的消毒計畫，同時保障店家與消費民眾。

面對秋冬即將再起的疫情，對店家來說，必須提供更好的公共衛生環境，才能穩定消費者的心；而對民眾來說，只要做好基本衛生防護，就能盡量避免影響日常生活，畢竟防疫之餘，日子還是要過啊。

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