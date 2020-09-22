中秋健康吃烤肉 營養師傳授選食材6大技巧

中秋節民眾常聚在一起烤肉，衛生福利部桃園醫院營養師鄒孟君提醒，吃烤肉配啤酒，如選錯食材小心會造成熱量爆表，特地教授選食材的6大技巧，讓民眾可以吃的健康又營養。

鄒孟君表示，第1種技巧為「高纖蔬果來幫忙」，烤肉時不妨多準備一些蔬菜類如玉米筍、甜椒、香菇、金針菇、筊白筍、絲瓜等，不僅熱量低且富含膳食纖維又可以增加飽足感，還可以延緩血糖上升。另外，烤肉片可以包入生菜或製作肉串時加入彩椒青椒。

第2個技巧是「食物分類好、澱粉不過量」，建議民眾吐司、玉米、甜不辣、米血糕等澱粉類食材，糖尿病患者要特別注意份量的計算，不然很容易吃下過多澱粉，造成血糖升高，建議使用生菜取代土司包肉片。

鄒孟君說，第3個則是「肉要選低脂、少紅肉少加工製品」，包括雞肉、海鮮類如蝦子、文蛤、花枝、魷魚串等油脂含量相對較低，若要吃牛肉、豬肉，則要選擇低脂的里肌肉，避免加工製品如香腸、培根、熱狗等高脂肉類。

第4個技巧為「低鈉好健康、善用辛香料」，建議善用香辛料醃肉，可避免吃下高鈉烤肉醬，香料中五香粉、孜然粉、八角、迷迭香、義大利香料都適合用來提香製成醃料。

鄒孟君指出，飲料必須記得第5個技巧「看營養標示、飲料選無糖」，可選擇無糖茶飲像是普洱茶、綠茶、烏龍茶或是在無糖氣泡水中加入檸檬片。另外，購買前要在飲品包裝上的營養標示確認，糖為0公克，減少精緻糖的攝取。

最後一種技巧是「飲酒不貪杯」，鄒孟君提醒，男性一天不超過2酒精當量、女性則不超過1酒精當量。鄒孟君表示，1酒精當量就有105大卡，相當於啤酒375cc（酒精濃度4%）、水果酒150cc（酒精濃度10%）、烈酒40cc（酒精濃度40%）。

鄒孟君強調，烤肉要吃的健康，首先要掌握選購食材的6大技巧，用餐過後別忘了與家人、朋友們到公園賞月走走路，消耗卡路里，才能維持健康與保持身材。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康