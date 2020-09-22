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路見不太平！ 苦苓轟高鐵候車椅殘破 高鐵：儘速更換
作家苦苓昨天在臉書上以「路見不太平」為題，評論高鐵台北站座候車座椅殘破，甚至質疑「是螺絲鬆了還是高鐵快倒了？」對此，台灣高鐵公司說，將儘速完成更換。
身為每周搭兩到三趟北高高鐵來回常客，苦苓說，不敢相信眼前是高鐵台北車站的座椅。他質疑破掉的皮椅竟然打了兩個補丁，是沒錢整張換新嗎？且他認為，另外還有兩個破口，旁邊另外兩張椅子也都破了，應該不是剛剛才發生，居然沒有做處理。
對此，高鐵說，車站均會定期檢視各項車站設備並進行維護，若發現旅客候車座椅破損，將採送回原廠、全面換新方式處理。
高鐵說，照片所揭是高鐵台北站為配合廠商維修排程臨時處置方式，目的在讓旅客即使在等待維修期間仍能正常使用，後續高鐵公司將儘速完成更換。
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