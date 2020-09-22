今明天氣看這！ 吳德榮：周四鋒面南下再變天轉濕涼

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今、明兩天各地多雲時晴，早晚有涼意。周四受到鋒面接近通過影響會再度變天。

吳德榮說，今晨截至4時30分北部平地最低氣溫降至20度左右（新北雙溪20.3度）。今、明兩天各地多雲時晴，花東偶有零星短暫陣雨、南部山區仍有午後局部短暫雷陣雨的機率。白天舒適至微熱、早晚因有輻射冷卻作用而偏涼。今各地區氣溫北部20至32度、中部22至35度、南部23至35度、東部22至35度。

吳德榮表示，周四鋒面南下，天氣再變，轉雨再轉涼；北部、東半部有局部陣雨或雷雨；中南部亦有局部短暫陣雨或雷雨的機率，以午後的機率較高。周五鋒面東移，西半部好轉為多雲時晴，北海岸、東半部偶有局部短暫陣雨，南部山區仍有午後局部短暫雷陣雨的機率。

吳德榮說，周六到下周一另一股東北風南下，迎風面大台北及東半部雲量增多、偶有局部短暫雨，南部山區仍有午後局部短暫雷陣雨的機率；周五起北台灣白天舒適、中南部微熱，早晚皆稍涼。

至於颱風白海豚，吳德榮說目前在日本南方海面，向北緩慢前進，脫離鞍形場後、略加快，再逐漸受西風帶導引，轉向東北加速。白海豚轉彎的幅度若不夠大，直接登陸日本本州的機率高；不過真正更大的威脅，是來自周三、四白海豚與鋒面的共伴效應，帶給本州的大量降水。