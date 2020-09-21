歐銻銻娛樂將於10月15日起終止愛奇藝客服 鼓勵用戶轉用「iQIYI」

經濟部訂定禁止業者在台灣代理、經銷中國大陸OTT TV服務條款於本月3日公告生效，歐銻銻娛樂已依法於同日停止愛奇藝台灣站會員經銷業務，並放棄愛奇藝於台灣地區的品牌代理服務，但同時也強調，在法令生效日以前購買愛奇藝會員的消費者消費權益不會受到影響。

現有愛奇藝台灣站用戶現在打開原本愛奇藝App，會跳出新版本下載的通知，鼓勵用戶另外下載愛奇藝海外版App「iQIYI」。據了解，兩者會員資格通用，雖介面設計稍有不同，但目前可觀賞的內容幾乎完全一樣，也暫時也未有更進一步整併或停止更新愛奇藝台灣站的消息。

而歐銻銻娛樂21日也再發出聲明：依經濟部公告，自9月3日起「禁止為大陸地區人民、法人、團體或其他機構代理、經銷網際網路視聽服務，及提供其中間投入服務或相關商業服務」，歐銻銻娛樂已依法於同日停止愛奇藝台灣站會員經銷業務，並放棄愛奇藝於台灣地區的品牌代理服務。另經主管機關國家通訊傳播委員會要求，歐銻銻娛樂為愛奇藝用戶提供之客戶服務業務亦將於109年10月15日終止。

感謝過去4年來支持愛奇藝的用戶及會員，即便歐銻銻娛樂因政府法令變更而必須終止相關代理業務，但愛奇藝APP「iQIYI」仍可在全球60國運行，包括台灣地區在內的所有愛奇藝用戶們，仍可持續使用愛奇藝，並欣賞全球各式娛樂影音內容，VIP會員的權益完全不受任何減損。在主管機關要求下，歐銻銻娛樂為愛奇藝用戶提供的客服業務將自109年10月15日終止，爾後，愛奇藝會員訂購或衍生的相關客戶服務，均請洽愛奇藝線上客服（https://cserver.iqiyi.com/chat.html?lang=tw）。