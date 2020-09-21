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增大陸6貨運航點遭駁回？ 民航局：現有航點可增班
交通部今年6月曾研議增加開放中國大陸6個航點給國籍航空公司以客機載貨，外傳陸委會不同意開放，恐讓航空業者期待已久的貨運商機落空。
民航局晚間表示，目前兩岸定期貨運航點計有10個，航線均予維持，業者均可申請增加相關貨運航班。
民航局說，航空業今年飽受新冠肺炎疫情衝擊，各國客運幾乎都呈現停滯情況，但航空貨運則需求旺盛，貨運成為業者營運主要支撐力量，對於業者希望開放更多兩岸貨運航點。
民航局表示，兩岸定期貨運航點有10個，航線並未因武漢肺炎疫情中斷，均有維持，業者也可隨時申請增加班機。
民航局說，有關開放大陸5機場外之兩岸客運航點，允許國籍航空公司以客機載貨不載客方式營運部分，因涉及問題較多，且無急迫性，未來將配合整體防疫及兩岸情勢，作綜合評估及通盤考量。
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