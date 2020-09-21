以數位化迎戰疫情 亞太社創高峰會反創講師數新高

吸引逾兩千人報名的「亞太社會創新高峰會」今登場，為期五天活動共邀請近20國講者參與。主辦單位Impact Hub Taipei因應新冠肺炎衝擊，將過往的實體論壇改由直播進行，更安排虛擬市集、社群平台供參與者在線上互動。Impact Hub Taipei共同創辦人陳昱築直言，以前台灣人在現場比較害羞，這次透過網路聊天，盼能激盪新火花。

本活動由Impact Hub Taipei主辦，協同社企流、國立中央大學尤努斯社會企業中心、財團法人婦女權益促進發展基金會共同舉辦，行政院、聯合報系願景工程等單位共同策劃。講師則包含Impact Hub Global執行長Gabriela Gandel、印尼聯合國兒童基金會代表Angga Dwi Martha等國際代表，行政院政務委員唐鳳等。

陳昱築表示，為豐富參與者體驗，他們以七大議題「食農創新、地方創生、創新培力、環境保護、婦女增能、銀髮長照、弱勢就業」出發，設計了如線上遊戲的虛擬市集。參與者可自創角色，闖關社會企業、非營利組織及大型企業主持的135個攤位，並取得替高峰會設計的多項商品折價券。也能透過本活動架設的社群平台交友，向各國參與者討論心得，甚至分享履歷促成合作機會。

陳昱築坦言，企劃階段遭遇疫情影響，籌備過程非常辛苦，沒想到危機即是轉機，因講者可用直播登台，最後成功邀請到超過80名專家與會，吸引逾兩千人報名，雙雙創下活動紀錄新高。而在論壇中，主辦方提供全程同步中譯，參與者也可在一年內隨時重播影片。

「社創最重要的環節就是互動。」唐鳳將在活動期間主持「Tech for Good」專區，每日開放10名網友公開問答。唐鳳強調，只要是有助於解決社會議題的提案，便要不分公部門、私部門，共同合作才能善用資源；他更在致詞時笑說：「我每多講一分鐘，大家就少一分鐘交流，所以我會加快語速。」

中央大學尤努斯社企中心主任沈建文透露，今年校內原訂赴俄羅斯、日本等五國實習的學生，也因新冠肺炎更改計劃，改參與台灣各社會企業運作，再向外國專家報告進度，視訊討論實務經驗。他勉勵，有志投入本領域的青年，應在為社會服務的「價值觀」和職涯「人生目標」間取得平衡，否則很難長久堅持。