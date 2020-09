向世界分享台灣經驗 亞太社創高峰會近35國參與

為期五天的「亞太社會創新高峰會」今日起跑,除邀請80位各國講師,行政院政務委員唐鳳也提供每日10人名額,在線上與網友公開對答。本屆高峰會雖因新冠肺炎疫情改為視訊舉行,但唐鳳認為,全數位化的活動能發揮無國界、無時間限制特色,促成參與者更熱烈交流。

本活動由Impact Hub Taipei主辦,協同社企流、國立中央大學尤努斯社會企業中心、聯合報系願景工程等單位,且取得企業世界論壇(SEWF)聯名合作。唐鳳表示「今年能與SEWF和聯合國接軌,是很不容易的一步。」

而在活動開始前,記者會現場播放影片細數近五年來,台灣從非營利組織(NPO)和社會企業(Social Enterprise)起步,越來越多青年投入具有公益性質的職場,連帶推動企業社會責任(CSR),吸引更多資源挹注的歷程。

唐鳳強調,社創領域需由公、私部門共同合作,才能使資源最大化,他秉持著「全力支持,絕不主導」原則,希望替民間力量增幅,既向台灣社會議題提供解方,也呼應聯合國永續發展目標(SDGs),發揮「Taiwan can help, and Taiwan is helping」的博愛精神。

高峰會以「行動力、影響力、永續力、解決力、生態力」一天一議題為主軸,邀請Impact Hub Global執行長Gabriela Gandel、印尼聯合國兒童基金會代表Angga Dwi Martha、推廣公平貿易的荷蘭「東尼的寂寞巧克力」國際發言人Ynzo van Zanten等講師,指點全球社創發展趨勢,解析跨國組織的合作與影響力,並向參與者分享實務經驗。

主辦單位Impact Hub Taipei共同創辦人陳昱築表示,疫情使參與者無法親自到場,卻因禍得福,本次近廿國講者群吸引逾兩千人報名,雙雙創下活動紀錄新高。陳昱築說,前兩年主題為「明日亞洲」和「啟動亞洲」,今年承襲其精神定名「想響亞洲」,意即擴大想像力,向國際傳遞台灣社創能量,並以我們的實踐經驗影響亞洲。