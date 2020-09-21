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向世界分享台灣經驗 亞太社創高峰會近35國參與

聯合報 / 記者許詩愷／即時報導
行政院政務委員唐鳳表示，盼高峰會能讓台灣的社會創新能量與國際接軌。記者許詩愷／攝影
行政院政務委員唐鳳表示，盼高峰會能讓台灣的社會創新能量與國際接軌。記者許詩愷／攝影

為期五天的「亞太社會創新高峰會」今日起跑，除邀請80位各國講師，行政院政務委員唐鳳也提供每日10人名額，在線上與網友公開對答。本屆高峰會雖因新冠肺炎疫情改為視訊舉行，但唐鳳認為，全數位化的活動能發揮無國界、無時間限制特色，促成參與者更熱烈交流。

本活動由Impact Hub Taipei主辦，協同社企流、國立中央大學尤努斯社會企業中心、聯合報系願景工程等單位，且取得企業世界論壇（SEWF）聯名合作。唐鳳表示「今年能與SEWF和聯合國接軌，是很不容易的一步。」

而在活動開始前，記者會現場播放影片細數近五年來，台灣從非營利組織（NPO）和社會企業（Social Enterprise）起步，越來越多青年投入具有公益性質的職場，連帶推動企業社會責任（CSR），吸引更多資源挹注的歷程。

唐鳳強調，社創領域需由公、私部門共同合作，才能使資源最大化，他秉持著「全力支持，絕不主導」原則，希望替民間力量增幅，既向台灣社會議題提供解方，也呼應聯合國永續發展目標（SDGs），發揮「Taiwan can help, and Taiwan is helping」的博愛精神。

高峰會以「行動力、影響力、永續力、解決力、生態力」一天一議題為主軸，邀請Impact Hub Global執行長Gabriela Gandel、印尼聯合國兒童基金會代表Angga Dwi Martha、推廣公平貿易的荷蘭「東尼的寂寞巧克力」國際發言人Ynzo van Zanten等講師，指點全球社創發展趨勢，解析跨國組織的合作與影響力，並向參與者分享實務經驗。

主辦單位Impact Hub Taipei共同創辦人陳昱築表示，疫情使參與者無法親自到場，卻因禍得福，本次近廿國講者群吸引逾兩千人報名，雙雙創下活動紀錄新高。陳昱築說，前兩年主題為「明日亞洲」和「啟動亞洲」，今年承襲其精神定名「想響亞洲」，意即擴大想像力，向國際傳遞台灣社創能量，並以我們的實踐經驗影響亞洲。

「社創就是為社會問題設計解決方案。」經濟部政務次長陳正祺指出，政府部門各有專業卻缺乏整合，所幸從民間引入社創概念後，各單位間激盪更多火花，因此台灣的社創資源不能只停留在本土，必須進一步向國際整合。

主辦單位Impact Hub Taipei共同創辦人陳昱築分享，活動由實體改為線上舉辦，竟讓講者數量創下新高。記者許詩愷／攝影
主辦單位Impact Hub Taipei共同創辦人陳昱築分享，活動由實體改為線上舉辦，竟讓講者數量創下新高。記者許詩愷／攝影
全程視訊舉行的高峰會提供即時翻譯，供各國講師和參與者零距離交流。記者許詩愷／攝影
全程視訊舉行的高峰會提供即時翻譯，供各國講師和參與者零距離交流。記者許詩愷／攝影

唐鳳

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