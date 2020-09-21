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回憶921地震的阿里山 知名臉書版主分享珍貴照片
921地震今天邁入第21周年，嘉義縣知名臉書粉專「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明分享當年地震後，他以數位相機記錄的阿里山受災情況，讓許多粉絲留言，沒想到已過這麼久，看到這些珍貴照片也回想起當時的情景。
黃源明表示，921地震當時他已在阿里山鄉香林國小教書，地震當下並不感覺有多嚴重，經他以數位相機陸續紀錄才發現，阿里山火車站、祝山觀日樓、眠月線鐵道都因地震損毀，記得當時大家看電視新聞陸續播報，擔心餘震再次發生，有近一周時間不敢進入室內，老師們及學生只能在室外上課、睡覺。
黃源明說，因他當時只能運用下課時間到各點拍攝記錄，10月22日上午打算拍攝塔山及眠月線情況時，突然感覺天搖地動，後來才知道是瑞里大地震，造成塔山明隧道上方大崩塌，他說，自己很幸運，當時站的位置在明隧道附近才沒有被掩埋。
黃源明慶幸，921地震發生時是凌晨1、2點，到阿里山看日出的阿里山小火車還未啟動，否則影響將更嚴重，現在科技變化很快，一旦發生災情，民眾可用手機定位，讓搜救人員很快找到人，至今阿里山已從地震的陰霾走出，目前僅剩眠月線及往塔山看過去的大崩塌還存留921的痕跡。
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