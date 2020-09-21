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北捷逃票5年增13倍 西門站、龍山寺站最多

中央社 / 台北21日電
有議員指出，近5年北捷旅客違規案幾乎倍增，且逃票違規案增逾13倍，以西門站居冠。圖／聯合報系資料照
有議員指出，近5年北捷旅客違規案幾乎倍增，且逃票違規案增逾13倍，以西門站居冠。圖／聯合報系資料照

國民黨台北市議員王浩今天質詢指出，近5年北捷旅客違規案幾乎倍增，且逃票違規案增逾13倍，又以西門站居冠，要求改善和增加見警率；北捷公司允諾，將於一週內提改善方案。

王浩下午在北市議會交通部門質詢及答覆中質詢指出，日前有網紅拍影片教民眾如何搭捷運逃票一事，台北市長柯文哲也不認同。但統計柯文哲上任以來，北捷旅客各項違規案件數幾乎翻倍成長，從2015年的537件成長至2019年的959件，卻未見台北市政府改善作為。

他說，根據北捷公司統計資料顯示，歷年旅客違規案常見前3名原因為「於禁止飲食區內飲食」有2685件，「未經驗票程序進出車站」有481件，「銷售物品、設攤」則有470件。其中，未經驗票程序進出車站（逃票）違規案近5年增逾13倍。

王浩指出，統計2015至2019年北捷旅客逃票前10名車站依序為西門站36件、龍山寺站34件、淡水站24件、忠孝復興站17件、板橋站17件、亞東醫院站14件、北投站13件、府中站13件、忠孝敦化站13件、頂溪站12件、新埔站12件；且板南線為主要逃票路線。

追查發現，2015至2019年北捷旅客逃票次數共481件，竟高達103件是累犯所為、比例逾兩成；歷年逃票累犯人數共43人，且有一名累犯個人逃票就多達5次。

王浩認為，捷運驗票閘門漏洞存在多年，本業虧本的北捷公司卻坐視不管，抓不到逃票，且逃票黑數還不知道有多少，導致逃票案持續增加。

針對是否因人力不足而釀逃票問題，王浩說，西門站為僅次於北車的大站，卻成逃票者的天堂，進一步詢問北捷公司和捷運警察相關設置人力數量為何。

北捷公司總經理沈志藏答詢表示，一般捷運車站配置查票人員，包括有站長和站務員；台北市警察局捷運警察隊長張耀仁則說，西門站配有守望和巡邏人力，且為輪班制。

王浩最後表示，北捷公司對於車站配置人力數不清，西門站捷警僅為輪班而未置點，要求北捷公司一週內提出針對旅客逃票的解決方案，並提高相關見警率。

北捷 捷運

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