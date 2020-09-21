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懷疑戴綠帽小王還送結婚戒？ 原來竟是早發性失智惹禍

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
衛福部彰化醫院精神科醫師陳羿行談早發失智症合併妄想。記者簡慧珍／攝影
衛福部彰化醫院精神科醫師陳羿行談早發失智症合併妄想。記者簡慧珍／攝影

員林市陳姓市民半年前開始懷疑妻子有「小王」，不但夫妻多次爭吵，還叫妻子「不如去死」，陳氣得打算離婚。陳姓市民的子女覺得父親精神異常，硬拉著去檢查，原來是早發性失智合併嫉妒妄想，必須服藥和家人支持，幫助陳姓市民重返正常生活。

陳姓市民的女兒已出嫁，有空回娘家探望雙親，一年前發現父親變得煩躁不安、易怒，不喜歡社交活動，甚至提早退休，幾乎整天在家。陳女表示，起初爸爸抱怨媽媽不按時下班回家，最近半年演進到懷疑媽媽外遇，找不到結婚戒指就誣賴是媽媽送給男朋友。

她說，父母結縭30年，本來恩愛，沒想到爸爸奇怪的行為變化，懷疑媽媽有「小四」，還叫媽媽去死，搞到媽媽受不了，氣到要離婚，爸爸毫不以為意也不認為自己有錯，她覺得爸爸一定生病了才會異常。

陳家子女半哄半騙，硬帶著爸爸到部立彰化醫院檢查，結果陳男記憶力已達失智程度，並合併嫉妒妄想。陳家兒女無法置信，才55歲的爸爸怎可能失智？

衛福部彰化醫院精神科醫師陳羿行表示，失智症大部分發生在65歲之後，年齡越大比例越高，在65歲之前發病的稱為早發性失智症，和先天體質或遺傳有關，並不常見。

陳羿行指出，失智症合併妄想最常見症狀是被偷竊的妄想，懷疑東西被身邊的人偷走，其次是被害妄想，懷疑被下毒或被監視，沒有安全感；懷疑另一半不忠的情況稱之嫉妒妄想，通常是長期酒癮造成性功能障礙，與配偶伴侶性事不和諧，對伴侶產生懷疑，屬於酒精性精神病，失智症也可能併發嫉妒妄想，還好陳姓病人沒有暴力傾向，可望經由藥物治療，家人要叮囑用藥，多加關心陪伴，幫他修補家人和伴侶之間的關係。

失智症合併妄想需要藥物治療和家人支持，重建家庭人際關係。圖／衛立彰化醫院提供
失智症合併妄想需要藥物治療和家人支持，重建家庭人際關係。圖／衛立彰化醫院提供

失智症 離婚

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