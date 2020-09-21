22日中午開賣！5色口罩、海外限定口罩禮物箱 PChome一次滿足

全球疫情未見消退，口罩需求持續熱絡，因應市場選購熱潮，PChome 24h購物將於9月22日中午12點開賣CAiRE艾可兒5色彩色醫用口罩（50片/盒），內含黃、綠、藍、粉、紫等5款經典馬卡龍色系組合包，售價699元，每人限購1件，讓口罩色系也能與日常穿著搭配登場，為防疫期間帶來好心情。

此外，國際確診數突破新高，海外口罩需求也持續飆升，為讓更多海外消費者能選購來自台灣的口罩，PChome全球購物攜手台灣康匠，同步於9月22日中午12點獨家開賣海外限定的口罩禮物箱，箱內包含：匠心成人平面醫療口罩（藍色50入、粉色50入） 、匠心國旗口罩2入、口罩收納夾2入等商品，售價680元（海外運費另計），每人限購1件。手繪風格的口罩禮物箱，以台北101、台灣黑熊、藍鵲鳥等元素，表達台灣送愛到世界心意，讓防疫不分國界。 PChome 24h購物9月22日中午將開賣CAiRE艾可兒5色彩色醫用口罩（50片/盒），售價699元，每人限購1件。圖／PChome提供