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單粒近千元！高雄燕巢認證「西施柚」禁止農民親手採收

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市燕巢區農會出產的「西施柚」上市，近日市場拍賣價高達每公斤400元，碩大柚子單粒價值近千元。記者徐白櫻／攝影
高雄市燕巢區農會出產的「西施柚」上市，近日市場拍賣價高達每公斤400元，碩大柚子單粒價值近千元。記者徐白櫻／攝影

中秋節腳步近，高雄市燕巢區農會出產的「西施柚」上市，近日市場拍賣價高達每公斤400元，碩大柚子單粒價值近千元。燕巢區農會表示，甜度11度以上、熟度夠的柚子才能蓋章掛保證，從甜度檢定、果樹掛牌、採收到蓋章等流程，禁止農民參與，每顆柚子都是採果小組嚴選出來的優質品。

燕巢有三寶，分別是芭樂、蜜棗與西施柚，一般人對於柚子比較陌生，但它在市場拍賣價不低，曾創下每公斤600元紀錄。燕巢農會供銷部主任何振說，只要蓋上農會品牌章，市場價格優於其他產地，並非所有燕巢出產的柚子都能蓋上農會標章。

走入果園，採果小組正在作業，一名師傅專責採收、一人蓋章、一人運送，工作人員只採收有掛牌果樹，園主在旁打雜，不能參與採果。何振說，為確保柚子品質，農會成立採果小組逐園採收，農會人員採收前赴果園考核，實測甜度11度的果樹才能掛牌做記號，採收師傅也有栽種經驗，依據專業眼光挑選表皮完整與成熟度足夠的柚子採收。

78歲果農何福三說，西施柚一年長一次，要注意疫病不好管理，即使擁有多年豐富經驗，果園內還是不乏染病枯死的果樹，每粒柚子要經過無數人的悉心呵護才能到達消費者手上。

西施柚與文旦長得不一樣，產季略晚一點，落在「白露」節氣之後。西施柚果形呈現扁球狀，外皮光滑、果肉淡粉紅色，口感微酸。農民說，當年農民從泰國引入燕巢栽種，改良後風味與眾不同，長得漂亮又好吃，眾人集思廣益命名，用中國四大美人之名取名為「西施柚」。

採果小組逐園採收，篩選合格的西施柚才能蓋上農會標章。記者徐白櫻／攝影
採果小組逐園採收，篩選合格的西施柚才能蓋上農會標章。記者徐白櫻／攝影
採收之前，燕巢農會人員到果園考核，實測甜度11度的西施柚果樹才能掛牌做記號。記者徐白櫻／攝影
採收之前，燕巢農會人員到果園考核，實測甜度11度的西施柚果樹才能掛牌做記號。記者徐白櫻／攝影
為確保公正與客觀，燕巢農會不讓栽種農民參與採收，頂多只能協助運送。記者徐白櫻／攝影
為確保公正與客觀，燕巢農會不讓栽種農民參與採收，頂多只能協助運送。記者徐白櫻／攝影
採果小組成員在審查合格的西施柚表皮蓋上農會標章。記者徐白櫻／攝影
採果小組成員在審查合格的西施柚表皮蓋上農會標章。記者徐白櫻／攝影
透過果樹分級管理，西施柚比文旦來得大，重達2公斤的果實稀鬆平常。記者徐白櫻／攝影
透過果樹分級管理，西施柚比文旦來得大，重達2公斤的果實稀鬆平常。記者徐白櫻／攝影
高雄市燕巢區農會出產的「西施柚」上市，農會雇請的採果小組成員前往果園採收作物，果園主人只能在一旁協助，不能下場採收。記者徐白櫻／攝影
高雄市燕巢區農會出產的「西施柚」上市，農會雇請的採果小組成員前往果園採收作物，果園主人只能在一旁協助，不能下場採收。記者徐白櫻／攝影

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