單粒近千元！高雄燕巢認證「西施柚」禁止農民親手採收

中秋節腳步近，高雄市燕巢區農會出產的「西施柚」上市，近日市場拍賣價高達每公斤400元，碩大柚子單粒價值近千元。燕巢區農會表示，甜度11度以上、熟度夠的柚子才能蓋章掛保證，從甜度檢定、果樹掛牌、採收到蓋章等流程，禁止農民參與，每顆柚子都是採果小組嚴選出來的優質品。

燕巢有三寶，分別是芭樂、蜜棗與西施柚，一般人對於柚子比較陌生，但它在市場拍賣價不低，曾創下每公斤600元紀錄。燕巢農會供銷部主任何振說，只要蓋上農會品牌章，市場價格優於其他產地，並非所有燕巢出產的柚子都能蓋上農會標章。

走入果園，採果小組正在作業，一名師傅專責採收、一人蓋章、一人運送，工作人員只採收有掛牌果樹，園主在旁打雜，不能參與採果。何振說，為確保柚子品質，農會成立採果小組逐園採收，農會人員採收前赴果園考核，實測甜度11度的果樹才能掛牌做記號，採收師傅也有栽種經驗，依據專業眼光挑選表皮完整與成熟度足夠的柚子採收。

78歲果農何福三說，西施柚一年長一次，要注意疫病不好管理，即使擁有多年豐富經驗，果園內還是不乏染病枯死的果樹，每粒柚子要經過無數人的悉心呵護才能到達消費者手上。