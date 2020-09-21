即將入秋…花身雞魚當季 清蒸煮湯味道鮮美

又到東北角花身雞魚釣季，目前花身雞魚肉質細嫩鮮美正當季，無論清蒸、煮湯或是鹽烤都好吃。

貢寮福隆漁民簡嘉佑說，俗稱「花身仔」的花身雞魚特徵是銀白色體側有三條弓狀的黑色縱帶及背鰭上有大黑斑，喜歡待在沿岸有淺質砂底水域，新北市貢寮從福隆漁港至金沙灣一帶都是漁場。

他常在福隆海岸沙灘處灘釣魚，無論灘釣或漁港防波堤上沉底釣，釣獲的花身雞魚都很美味，接近冬季水溫降低後，偶爾還能釣獲超過半台斤的「老花身」。

當季的花身雞魚肉質細嫩鮮美，清蒸煮湯最能吃到膠質，可抹上薄鹽或擺上薑絲，直接放入電鍋清蒸；或是以少許的鹽、薑絲調味，再燉煮出淡黃湯色的花身雞魚薑絲清湯，都能充分顯現魚肉的美味。今年中秋烤肉只需抹上薄鹽加上薑絲，以鋁箔紙包裹後烤熟，就是一道美味可口的鹽烤花身雞魚。