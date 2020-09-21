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打臉海保署官官相護！ 環團出示柴山多杯孔珊瑚受損圖

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
環團出示學者拍攝的柴山多杯孔珊瑚受損照片。圖／環團提供
環團出示學者拍攝的柴山多杯孔珊瑚受損照片。圖／環團提供

桃園觀塘中油第三天然氣接收站爭議不斷，3月28日中油工作船「東坪8號」斷纜擱淺，海委會海保署現勘調查發現0.58公頃大片藻礁被刮除，但強調一級保育類柴山多杯孔珊瑚「沒有跡象」因此案受毀損。環團今出示學者拍攝的珊瑚群體破損照片，批評調查報告對此隻字不提，根本是「官官相護」，若海委會要幫中油背書，有必要說明認定標準為何跟學者專家落差如此之大。

環保署今天召開東坪8號擱淺事件因應對策小組會議，關於調查報告引發爭議，海保署與會代表受訪時不願回應，僅表示「沒有被授權發言」、「今天只是出席說明調查程序」，要外界自己去看報告就好。

環團今天也在環保署前舉辦記者會，搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政表示，中油三接棧橋工作船東坪8號擱淺，破壞藻礁0.58公頃是眾所周知的事，海保署在4月9日、5月8日邀集現勘柴山多杯孔珊，「眾目睽睽之下發現有一株編號為N-6的柴山多杯孔珊，明顯因重壓破裂，最後有半片剝落不知去向」。

潘忠政批評，「如此明顯的傷害，海保署的報告隻字不提」，且該份報告在現勘後，海保署也沒有邀請民間團體、學者討論確認過，就逕行發布，完全是「官官相護」的行為。

台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政表示，擱淺事件發生後，中研院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫就前往調查，發現部分藻礁基座完全被刨除、珊瑚死亡，還有珊瑚群體受損、珊瑚蟲杯切開、腸繫膜裸露。大潭藻礁G1區礁體受損、造成一級保育類柴山多杯孔珊瑚死亡與受傷，已是不爭事實。

陳憲政指出，海保署今年5月現地會勘調查，明文「在柴山多杯孔珊瑚方面，未有跡象顯示有保育類柴山多杯孔珊瑚受到東坪8號事件影響而損毀」，但卻沒有提出任何照片說明，也沒有對學者的照片提出解釋，如果中油想找海委會背書，那麼海委會有必要出來說明他們的認定標準，為何跟專家學者有這麼大的落差。

陳憲政也說，擱淺事件後，環保署雖要求中油對施工損害藻礁提出因應對策，但中油在沒有提出完善的因應對策前，卻仍然可以任意施工，事發將近6個月都完全不用負責任，令人非常遺憾，批評環境、保育主管機關不願積極處置，只是一味護航。

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