虱目魚賣不夠成本 台南產地養殖戶：天冷會更慘

虱目魚產地價格受疫情影響，價格不及成本，養殖漁民擔心天冷後會雪上加霜，農委會漁業署今天到台南市安南區會勘並聽取漁民心聲，漁業署決定採取促銷活動，並透過農漁會系統銷售虱目魚給國營企業員工，免於被剝削，還能吃到新鮮且價格合理的虱目魚。

今年初自新冠肺炎疫情以來，因為民眾到餐廳用餐的人數減少，加上晚、午餐外送大增，消費者少到自助餐廳、便當店用餐，連帶使得虱目魚需求量減少。雖然今年產量已低於去年，但產地價格大受影響，每台斤平均跌3至4元。台南是國內最大的虱目魚產地，有近半數虱目魚來自台南，年產量近3萬噸。

往年此時，台南安南區的虱目魚養殖區正進入捕撈期，且多數成魚都快捕撈完畢，但目前尚有近5成未捕撈，而且價格還不如往年。台南市養殖漁業發展協會理事長王昌澔說，虱目魚的成本價每台斤約35元，但目前產地價不及成本，已陷入困境。

立委陳亭妃、台南市議長郭信良聽到養殖漁民心聲後向農委會反映，漁業署副署長林國平今天到安南區會勘並聽取養殖戶心聲，養殖戶抱怨，目前產地價跌，但北部市場，1個虱目魚肚卻賣到1百元，是3 尾虱目魚的價格。因市場價高，消費者購買意願自然較低，造成產銷失調。

林國平表示，目前除了補助外銷外，已加強國內市場的促銷，並協助養殖戶賣出50萬片虱目魚肚；另也將循農漁會系統，直接銷售虱目魚給國營企業員工，鼓勵大家多吃虱目魚。