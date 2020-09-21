屏縣府推包機救恆春機場 菲民航機首航空機試飛搶頭香

恆春機場2004年9月班機停飛後，屏東縣政府前年起試辦國際包機活化恆春機場，推出外國包機直飛專案、每架次30萬元獎勵；菲律賓白金航空和旅行社合作向民航局申請航權後，今天安排1架中型螺旋槳引擎客機進行包機「空機試飛」，上午從馬尼拉機場飛至恆春機場，完成起降、停機等測試，縣府將發出首筆獎勵金，也是恆春機場相隔6年後首度有民航機起降。

屏東縣政府指出，這次外國包機試航由菲律賓籍白金航空公司申請規畫，試飛機型為Dornier 328螺旋槳引擎客機，可乘坐31名旅客，白金航空評估該型航機適合起降恆春機場，特地安排試航，機上搭載菲律賓民航局5名督導、飛機相關工程人員共12人。

該架客機今天上午8時40分從馬尼拉機場起飛，南台灣天候狀況良好，10時40分抵達恆春機場上空，在機場上空盤旋後，接著進行降落跑道、滑行至停機坪和起飛等測試；因屬「新闢航線的空機試飛」，且為因應新冠肺炎疫情封閉國境，降落後「不關引擎、不開艙門」，只做相關塔台飛行數據及起降測試後即離境。

2004年1月啟用的恆春機場，因跑道1700公尺長、30公尺寬，無法起降大型客機，每年10月至隔年4月盛行「落山風」，常造成班機無法起降或停飛，加上高鐵通車，載客率逐年下滑，唯一的立榮航空也在前年宣布退出，機場節省開支，每年還是虧損2000萬元，衍生存廢問題。

縣府去年編列900萬元推出「恆春機場獎勵國外包機直飛專案」，但受限於跑道長度不足和秋冬天候因素，大型客機無去起降，國外航空業者多意願不高，旅行社接洽菲律賓白金航空，白金評估航程短、墾丁觀光潛力足還有包機獎勵金，看好疫情後的墾丁包機旅遊市場，成為首家試飛包機航空公司。

「從無到有，過程艱辛！」屏東縣長潘孟安和恆春鎮長陳文弘、屏東縣觀光協會理事長鄭宜芳等人到場見證首架外國包機試飛，潘孟安說，旅社行和航空公司原規畫一周一班包機，但被國際疫情打斷延後，今天試飛是跨出重要的一步，等國際疫情解封後就可正式開航，為機場開啟新頁。