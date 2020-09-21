秋天走入八通關古道 本周起沿東埔入山抵達雲龍瀑布

山林開放政策後，昔日充滿思古之情的八通關古道，如今成為山友健行的熱門路段，考量到雲龍瀑布以下，是屬於免申請入山的路段，南投縣信義鄉本周首辦2020 台灣經典-信義原鄉健行節，上午宣布結合在地部落文化、生態深度旅遊，帶大家一起感受東埔溫泉山城的魅力。

鄉長全志堅表示，信義鄉是位於台灣玉山山腳下的一顆明珠，過去八通關古道由東埔入山，可以直通花蓮後山，最早興建於清朝吳光亮的開山闢路，日治時期再依等高線而上，是目前山友常走的路線，沿途自然景觀渾然天成，瀑布流水、山野峻石、鬼斧神工，每一條步道都有不同的風景特色。

信義鄉公所指出，秋天是最適合暢遊信義鄉的季節，特別是走一趟人文薈萃的八通關古道、沿路的山林景緻豐富、讓人心曠神怡；雲龍瀑布為一典型的懸谷瀑布，水量豐沛，終年不竭，由於往觀高以上的八通關路段須申辦入園、入山證，讓不少山友健行前來欣賞這座八通關古道上最壯觀的瀑布，是非常值得一探的登山健行景點。