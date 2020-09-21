國衛院研究：長期暴露奈米環境 恐致體內氧化壓力失衡

奈米技術現已被廣泛應用在各項生活用品當中，但長時間暴露是否對人體有害，並無長期流行病學追蹤研究。國家衛生研究院今發表，近4年來對台灣14家製造和使用奈米材料機構工作者，進行重複測量血液、尿液等研究，結果顯示，長期暴露於奈米微粒環境會導致體內氧化壓力（oxidative stress）失衡。

國衛院表示，此為首次以人體在奈米方面所做的追蹤研究；同時建議奈米工廠作業員，若戴活性碳口罩對奈米微粒防護恐不足，建議應達到N95等級為佳。而該研究成果已於2019年12月刊登於國際醫學期刊「Environmental Health」。

國衛院國家環境醫學研究所專案助研究員吳威德表示，過去在動物吸入研究中發現，暴露在奈米微粒環境中的小鼠，會觀察到氧化壓力上升，以及發炎反應、心血管疾病、肺部纖維化或肉芽腫、胸膜斑塊生成、肺癌與間皮瘤樣疾病等症狀。而氧化壓力會造成細胞的氧化損傷，是引起發炎反應及退化、衰老的原因之一。因此，長時間暴露於高濃度奈米微粒環境中的工作者，其健康情形值得關注。

吳威德說，他與所內奈米微粒健康危害研究團隊，在衛福部及勞動部的計畫支持下，檢測台灣14家（13家工廠、1家研究機構）製造或使用奈米材料機構內的工作者（多為奈米製造廠或馬桶製造、半導體塗層等應用廠）各項生理數值，了解暴露在奈米微粒環境對健康的危害。其中以206位操作、處理奈米材料的工作者為研究組，同機構從未處理奈米材料的108名行政人員為對照組，於研究基準、半年、一年半、兩年半、三年半後重複5次採樣，測量血液、尿液和呼出氣體凝結液樣本、肺功能、心率變異性、神經行為測試與多種生物標記。

研究發現，長期暴露於奈米微粒環境會導致體內氧化壓力失衡，是處理奈米材料工作者潛在健康風險的主因；另外，發炎指數反映CC16與抗氧化酵素SOD可用來監測奈米微粒暴露引發的累積健康危害。

不過研究也顯示，在近四年追蹤期間內的統計結果，處理奈米材料或暴露於高濃度奈米微粒環境與心血管功能障礙、肺損傷、發炎反應、神經行為和遺傳毒性等，均沒有明顯相關性。

吳威德表示，雖尚無證據顯示奈米微粒對人體健康有直接傷害，但建議在使用或製作奈米材料的工作場域，仍需加強局部排氣或採取動力空氣濾淨式呼吸防護具等相關保護措施，以減少長期暴露引起氧化壓力提升與後續健康效應影響。