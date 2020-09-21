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中科研發消防機器人 偵測、辨識火源和噴水功能強大

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
中部科學園區管理局上午展示了一款由園區智慧機器人自造基地與工研院合作開發的「AI智慧災防機器人」可以輕易爬樓梯，功能強大。記者黃寅／攝影
中部科學園區管理局上午展示了一款由園區智慧機器人自造基地與工研院合作開發的「AI智慧災防機器人」可以輕易爬樓梯，功能強大。記者黃寅／攝影

今天是國家防災日，中部科學園區管理局上午展示了一款由園區智慧機器人自造基地與工研院合作開發的「AI智慧災防機器人」，這是中科首次依園區廠房的特殊環境條件需求所開發的原創產品，不但能比消防員更近距離接近火場灑水，還具備遠程遙控、八方位感應避障、爬梯防傾覆、有害氣體偵測及智慧視覺辨識火源偵測等特殊功能。

這款機器人僅花了550萬元即設計開發成功，且在噴水方式、角度和爬坡功能上都較現有產品強大。中科管理局副局長施文芳上午主持記者會時說，機器人現還是1.0的概念原型機，但明年可以測試商業模式，並歡迎各界有需要者可以和中科連絡洽談，並預計在強化耐超高溫設計後，2022年的3.0版可以進火場，2023年的4.0版可以實際商轉。

中科自造基地創意總監舒靜珉簡報說，所展示的坦克型AI智慧災防機器人，搭載快拆式多功能感應元件，以及輕量化、簡易化直覺式操作介面設計，能配合火場需求快速更換合適的感應器，即時偵測有毒害或可燃氣體，亦能解決坊間機器人笨重且不易操作的問題。

此外，坦克造型的設計能強化整體穩定性並具防傾功能，可暢行於崎嶇地形，另外導入AI視覺辨識並強化遠程操控功能，更能讓機器人能在視線不佳的幽暗惡劣火場邊自動偵測追蹤火源，並運用高壓水柱準確完成救火任務，保障第一線消防員的人身安全。

施文芳上午也實地操作搖控器，讓機器人可以上下車、穿越狹窄路徑，以及上下高20公分的樓梯，且可以看到它的行動速度都極快，尤其它可以在車身不動下依偵測的火源方向大角度噴水，亦能以霧狀噴水方式為火場降溫，而且一般消防人員僅可距火源8公尺噴水，機器人則可以接近至5公尺。

施文芳說，未來將積極投入「AI智慧災防機器人1.5版優化升級計畫」，再視園區廠商需求提供租賃服務或以災防機器人為示範教材，開設軟硬體教學課程，擴大其商業價值。

中部科學園區管理局上午展示了一款由園區智慧機器人自造基地與工研院合作開發的「AI智慧災防機器人」，功能強大，可以霧狀噴水為火場降溫。記者黃寅／攝影
中部科學園區管理局上午展示了一款由園區智慧機器人自造基地與工研院合作開發的「AI智慧災防機器人」，功能強大，可以霧狀噴水為火場降溫。記者黃寅／攝影
中部科學園區管理局上午展示了一款由園區智慧機器人自造基地與工研院合作開發的「AI智慧災防機器人」可以輕易上下車，功能強大。記者黃寅／攝影
中部科學園區管理局上午展示了一款由園區智慧機器人自造基地與工研院合作開發的「AI智慧災防機器人」可以輕易上下車，功能強大。記者黃寅／攝影
今天是國家防災日，中部科學園區管理局上午展示了一款由園區智慧機器人自造基地與工研院合作開發的「AI智慧災防機器人」是中科首次依園區廠房的特殊環境條件需求所開發的原創產品，功能強大。記者黃寅／攝影
今天是國家防災日，中部科學園區管理局上午展示了一款由園區智慧機器人自造基地與工研院合作開發的「AI智慧災防機器人」是中科首次依園區廠房的特殊環境條件需求所開發的原創產品，功能強大。記者黃寅／攝影

AI 消防員 中科

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