防口罩魚目混珠 綠委提案列不良醫材嚴重可撤照

口罩國家隊接連發生將他國製造的非醫療用口罩充當國產口罩狀況，民進黨立委何志偉今天表示，他將提案修正藥事法相關條文，將他人產品抽換或摻雜者列入不良醫材，若再有不肖廠商魚目混珠，衛福部可視情況廢止許可證等及停止營業。

現行藥事法相關條文，針對「不良醫療器材」定義為使用時易生危險，或可損傷人體，或使診斷發生錯誤者，及含有毒質或有害物質，致使用時有損人體健康者等。

何志偉今天舉行記者會表示，日前接連出現不肖業者將他國製造的非醫療用口罩充當台灣製口罩，當中竟有分配到第一批口罩機的口罩國家隊，不但重創國人對口罩國家隊信心，也影響國家防疫能量，甚至產生疫情惡化的風險。

何志偉說，根據他統計，有高達一千萬片的假口罩流入市面被民眾買走，這不但造成民眾心理壓力，也重創口罩國家隊形象，現行法規針對這樣的現象食藥署無法撤銷許可證，因此他要提出修法，有精準的定義，讓衛福部可以停止營業。