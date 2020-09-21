長期暴露奈米微粒氧化壓力失衡 恐增肺損傷風險

國衛院追蹤研究發現，長期暴露奈米微粒環境會導致體內氧化壓力失衡，雖未達致病程度，後續可能有肺損傷風險；有些奈米工廠作業員僅戴活性碳口罩，防護力不足，應戴N95口罩。

國家衛生研究院國家環境醫學研究所專案助研究員吳威德今天上午在記者會表示，大眾對細懸浮微粒（PM2.5）都很熟悉，奈米微粒則是比PM2.5更細小，大約等同病毒、抗體分子的大小，如果進到體內，容易堆積在下呼吸道、細小的支氣管，引起後續發炎、氣喘、肺部纖維化的風險。

奈米粒子因體積極微小而產生新的物理特性，被廣泛運用在生活各項用品當中，從電子產品到醫療保健產品、食品、紡織品、運動裝備、衛浴產品、家用產品等。在運用奈米技術或材料的作業過程中，常會產生大量奈米微粒，大部分工廠為保護工作者，會以封閉操作和加濕作業來大幅降低空氣中奈米微粒的濃度。

過去對長時間暴露於高濃度奈米微粒環境中，是否會對人體健康造成影響，沒有長期流行病學追蹤研究。

國衛院團隊在4年間檢測台灣14家（13家工廠、1家研究機構）製造或使用奈米材料機構內工作者的各項生理數值，其中以操作、處理奈米材料的工作者為暴露組（共206名），同機構從未處理奈米材料的工作者為對照組（共108名），重複5次測量血液、尿液和呼出氣體凝結液樣本、肺功能、心率變異性、神經行為測試與多種生物標記。

研究結果顯示，長期暴露在奈米微粒環境會導致體內氧化壓力失衡，也觀察到支氣管有發炎指標，可能肺部有受損，但還沒有到疾病程度。在追縱期間內的統計結果顯示，處理奈米材料或暴露於高濃度奈米微粒環境與心血管功能障礙、肺損傷、發炎反應、神經行為和遺傳毒性等都沒有明顯相關性。

研究成果已在108年12月刊登於國際醫學期刊「環境健康」（Environmental Health）。

過去在動物吸入研究中發現，暴露在奈米微粒環境中的小鼠，會氧化壓力上升，以及發炎反應、心血管疾病、肺部纖維化或肉芽腫、胸膜斑塊生成、肺癌與間皮瘤樣疾病等症狀。

針狀纖維奈米碳管會誘發石棉樣肉芽腫的形成，並增加腫瘤品系小鼠罹患間皮瘤的可能性。氧化壓力會造成細胞的氧化損傷，是引起發炎反應及退化、衰老的原因之一。

國衛院國家環境醫學研究所長陳保中說，儘管目前研究還看不出奈米微粒與疾病的關聯，但已觀察到氧化壓力和相關生物標記，環境因子導致的疾病發生通常經年累月，後續還會與國外合作，繼續追蹤致病可能性。

吳威德說，應特別需要重視長時間暴露於高濃度奈米微粒環境中工作者的健康情形，尤其到工廠觀察時，很多工作員配戴的是活性碳口罩，對奈米微粒防護不足，建議應達到N95等級為佳。此外，應加強局部排氣或採取動力空氣濾淨式呼吸防護具等保護措施。