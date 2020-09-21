失智人口攀升 精神醫師建議：多懷舊可刺激腦部活動

我國失智人口增加速度逐年加快，依經建會人口推估資料，預測民國115年台灣社區失智老人將超過22萬人，未來20年中，平均每年將增加約5800名失智老人，桃園療養院高年精神科醫師田心喬建議，失智症長者可以多懷舊，以刺激腦部活動。

田心喬舉例，有名84歲的蔡姓老婦，平日都在照護帕金森氏症的老伴，生活皆可自理，自2年前老伴過世後，生活毫無重心，開始記不住回家的路、東西放哪等，兒女替她申請外籍看護，不過語言不通、認知能力越來越差，情況日漸嚴重，長子與媳婦決定回老家陪伴阿嬤。

除了要顧慮長者們的想法與感受外，陪伴對於患者也是相當重要，田心喬建議，可讓失智長輩「懷舊」，鼓勵他們描述過往回憶，家人們也要更耐心傾聽，這樣不只可幫助長輩的腦部活動，更能給予他們溫暖感受、保持心情愉悅。

田心喬解釋，失智症並不是正常的老化現象，也不是單純的記憶力衰退，而是一種大腦認知功能喪失的疾病，家屬可和社會共同合作，提供適當的刺激及訓練，讓失智長輩在友善環境中感到自在安心。

田心喬呼籲，民眾要提升對失智症的認識與敏感度，早發現才能早治療。談及降低失智風險的方法，她說，民眾可多動腦、多運動、多社會互動、多採地中海飲食並維持健康體重，另外要避免三高、抽煙、頭部外傷及憂鬱，以降低失智風險。