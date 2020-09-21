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影／醫師籲施打流感疫苗 和COVID-19有差異

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
衛福部豐原醫院感染科主任王唯堯表示新冠肺炎的病毒可以在不鏽鋼表面中最常存活9天。記者游振昇／攝影
衛福部豐原醫院感染科主任王唯堯表示新冠肺炎的病毒可以在不鏽鋼表面中最常存活9天。記者游振昇／攝影

每年11月至農曆春節和隔年2、3月是流行性感冒流行期間，今年又發生2019新型冠狀病毒感染 (COVID-19) 大流行，至今尚未有緩和跡象，醫師說，兩者都是相同RNA病毒，基因序列卻截然不同，傳染途徑和症狀類似，但傳染力和治療方法也有所區隔，流感是可預防疾病，COVID-19目前尚無有效疫苗和有效治療藥物，提醒大家施打流感疫苗，保護自己。

衛福部豐原醫院感染科主任王唯堯表示，今年流感疫苗將從10月5日開始施打，符合學齡前幼兒、50歲以上民眾、孕婦、6個月內嬰兒父母、高風險慢性病患、重大疾病及罕見疾病者等公費流感接種者到醫療院、所進行疫苗施打，更希望非符合公費接種對象者能自費接種，提升自我健康保護力。

王唯堯表示，病毒基因序列顯示，造成COVID-19的SARS-CoV2病毒是全新的冠狀病毒，流感病毒則是另一種RNA病毒，雖然都是RNA病毒，基因序列卻天差地遠。

兩種病毒感染的臨床表現很類似，「流感」會出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、肌肉痠痛，嚴重者會有肺炎情形；新冠肺炎則出現發燒、乾咳、頭暈、有時合併腹瀉或嗅覺異常，上述2種症狀是流感的罕見表現。

「SARS-CoV2病毒」比「流感」病毒更容易存活在環境裡，是可以在不鏽鋼表面中最常存活9天，一般的塑膠製品也能存活2到3天，相對一般流感病毒僅能存活1到2天就消失，因此SARS-CoV2病毒的傳染力是比流感病毒更強。

王唯堯建議，一旦COVID-19進入社區造成流行，施打流感疫苗者將不容易罹患流感，也能協助醫師在第一時間區別「流感」與「COVID-19」的差異，盡早診斷病情，避免擴大感染的情形發生。

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