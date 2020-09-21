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創新高！赤腹鷹過境墾丁爆大量 鷹迷直擊「鷹河」奇景
屏東墾丁每年秋天進入遷徙性猛禽過境高峰期，墾管處從9月1日起展開的秋季猛禽調查今年進入第32年，在墾丁社頂自然公園凌霄亭的觀測員，19日記錄到創單日過境新高的7萬1608隻，難得一見的「鷹河」生態奇景，鷹迷大飽眼福，為年度墾丁賞鷹季揭開序幕；另外，有「國慶鳥」之稱的灰面鵟鷹，下月初也將來報到。
恆春半島秋季猛禽調查進入第32年，赤腹鷹單日過境最高記錄，是2017年9月16日的單日7萬18隻，墾管處委託台灣猛禽研究會調查，本月19日過境7萬1608隻，已刷新這項歷史紀錄，昨天受天候影響單日降到7000多隻，累計赤腹鷹過境已近18萬隻，有機會刷新去年累計過境25萬7000多隻的最高紀錄，
墾管處保育研究課說，秋季過境墾丁的遷徙性猛禽約30萬隻，包括赤腹鷹、蜂鷹、日本松雀鷹、紅隼、灰面鵟鷹等，又以赤腹鷹的數量最大，平均每年都有10多萬隻，2004年秋季曾創22萬多隻的最大量紀錄，去年創下新高紀錄，過境高峰期在本月中旬至下旬。
墾管處說，9月是赤腹鷹過境高峰期，只要天候適宜，清晨在社頂公園凌霄亭，可觀賞到成千上萬的赤腹鷹起飛；數量次多的灰面鵟鷹，會在雙十國慶前後來報到，會在下午盤旋下降夜棲林間，清晨起飛滿州鄉里德、港口是最佳賞鷹點。
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