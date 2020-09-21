聽新聞
test
0:00 / 0:00
桌遊場域無所不在 店家改變策略殺出血路
桌遊已成為學校、養老院、樂齡中心很普遍的課程和親子活動，種類也推陳出新。業者表示，玩桌遊的人多，但可在超商、速食店或家裡玩，加上網路也可買到桌遊，因此桌遊店增加有限；也因為如此，有桌遊店改變策略，以主題式桌遊吸引大學生或較有經濟能力的上班族來玩，也是桌遊市場另一種轉變。
經營桌遊店fun king，也是玩家的方柏舜表示，桌遊登陸台灣10多年，近幾年來隨著桌遊融入課程，加上可促進親子關係，以及防老人癡呆，轉而受到歡迎，桌遊人口大增，桌遊店也迅速增加。不過，近3年來，台南的桌遊店並未明顯增加，仍維持在15、16家左右，全台有兩百多家，主要在中北部。
桌遊主要流行在歐美，全世界網路登錄的桌遊約12萬種，台灣也有許多人在設計桌遊，不過，許多桌遊都是老師為了融入課程而設計。照理說，桌遊人口增加，桌遊店也應明顯增加，但方柏舜觀察發現，以前桌遊通路不普遍，因此，想玩桌遊都要到桌遊店，但現在透過網路就可買到桌遊，加上買的人多，就不一要到桌遊店玩，在家裡、速食店、超商或學校都可以玩，桌遊店市場有限，增加速度也有限。
也因為如此，北部已有部分桌遊店改變經營策略，不針對小孩或親子，而是用主題式，且需要多人玩的桌遊來吸引大學生、上班族等社會人士，目前最夯的主題桌遊之一是「狼人殺」。
「一起趣」桌遊店負責人楊瑞峰表示，目前解謎類的桌遊較受歡迎，因為桌遊是揪咖一起玩，而且要現場玩，和線上遊戲不同，也是桌遊店增加有限的原因，像今年台南就有兩家歇業。看到桌遊在學校、關懷據點受到歡迎，很令人高興，但也擔心有老師只把桌遊當教具用，少了創新，若讓學生覺得沒趣，反而不想玩。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言