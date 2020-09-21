桌遊場域無所不在 店家改變策略殺出血路

桌遊已成為學校、養老院、樂齡中心很普遍的課程和親子活動，種類也推陳出新。業者表示，玩桌遊的人多，但可在超商、速食店或家裡玩，加上網路也可買到桌遊，因此桌遊店增加有限；也因為如此，有桌遊店改變策略，以主題式桌遊吸引大學生或較有經濟能力的上班族來玩，也是桌遊市場另一種轉變。

經營桌遊店fun king，也是玩家的方柏舜表示，桌遊登陸台灣10多年，近幾年來隨著桌遊融入課程，加上可促進親子關係，以及防老人癡呆，轉而受到歡迎，桌遊人口大增，桌遊店也迅速增加。不過，近3年來，台南的桌遊店並未明顯增加，仍維持在15、16家左右，全台有兩百多家，主要在中北部。

桌遊主要流行在歐美，全世界網路登錄的桌遊約12萬種，台灣也有許多人在設計桌遊，不過，許多桌遊都是老師為了融入課程而設計。照理說，桌遊人口增加，桌遊店也應明顯增加，但方柏舜觀察發現，以前桌遊通路不普遍，因此，想玩桌遊都要到桌遊店，但現在透過網路就可買到桌遊，加上買的人多，就不一要到桌遊店玩，在家裡、速食店、超商或學校都可以玩，桌遊店市場有限，增加速度也有限。

也因為如此，北部已有部分桌遊店改變經營策略，不針對小孩或親子，而是用主題式，且需要多人玩的桌遊來吸引大學生、上班族等社會人士，目前最夯的主題桌遊之一是「狼人殺」。